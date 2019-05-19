ايدي كوهين وضاحي خلفان
الهدهد

كاتب إسرائيلي يدعو ضاحي خلفان إلى “غبقة رمضانية” في تل أبيب الخميس المقبل

كتب خاص "وطن"
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دعا الكاتب الاسرائيلي ، ، نائب رئيس شرطة دبي، إلى “غبقة رمضانية”، في تل أبيب الخميس المقبل.

وجاءت دعوة كوهين بعد تعليق سابق لخلفان أعتبر فيه “اليهود أصدق من العرب”. حسب قوله.

وقال كوهين لـ”خلفان”، لا مانع لدي من صداقتك يابو فارس، وعازمك على غبقة رمضانية يوم الخميس القادم بعد صلاة التراويح في تل أبيب، شارع روتشيلد، “أغلا وأعز من يجي يا أبو الفوارس”.

وغالباً ما تثير تغريدات ضاحي خلفان، جدلاً واسعاً، حيث دعا مؤخرا إلى الوحدة بين العرب واليهود وعدم قيام دولة فلسطينية بل دولة إسرائيلية تضم الجميع.

وقال خلفان إنه “يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء. يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة أرض. وأن الفيصل في الحكم من يقدم دليل.. اقترح عدم قيام دولة فلسطينية وإنما الاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود وتضم للجامعة بعد 70 عاما سيكون العرب 75% من سكانها”.

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