كاتب إسرائيلي يدعو ضاحي خلفان إلى “غبقة رمضانية” في تل أبيب الخميس المقبل

دعا الكاتب الاسرائيلي ايدي كوهين، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إلى “غبقة رمضانية”، في تل أبيب الخميس المقبل.

وجاءت دعوة كوهين بعد تعليق سابق لخلفان أعتبر فيه “اليهود أصدق من العرب”. حسب قوله.



@umen258

دور لي يهودي اصادقه صدقني انهم أحسن من عرب مزيفة !! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٣ نوفمبر ٢٠١٢

وقال كوهين لـ”خلفان”، لا مانع لدي من صداقتك يابو فارس، وعازمك على غبقة رمضانية يوم الخميس القادم بعد صلاة التراويح في تل أبيب، شارع روتشيلد، “أغلا وأعز من يجي يا أبو الفوارس”.



لا مانع لدي من صداقتك يابو فارس 🇦🇪🇮🇱 وعازمك على غبقة رمضانية يوم الخميس القادم بعد صلاة التراويح في تل أبيب 🇮🇱📍 شارع روتشيلد أغلا وأعز من يجي يا أبو الفوارس https://t.co/3GACsz4hth — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) ١٩ مايو ٢٠١٩

وغالباً ما تثير تغريدات ضاحي خلفان، جدلاً واسعاً، حيث دعا مؤخرا إلى الوحدة بين العرب واليهود وعدم قيام دولة فلسطينية بل دولة إسرائيلية تضم الجميع.

وقال خلفان إنه “يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء. يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة أرض. وأن الفيصل في الحكم من يقدم دليل.. اقترح عدم قيام دولة فلسطينية وإنما الاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود وتضم للجامعة بعد 70 عاما سيكون العرب 75% من سكانها”.