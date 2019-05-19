“شاهد” صور أقمار صناعية خاصة تكشف عن أضرار بالغة لحقت بـ”أرامكو” جراء القصف الحوثي

حصلت قناة “الجزيرة” على صور فضائية خاصة، تظهر الأضرار بمحطة أرامكو السعودية للنفط رقم 8 بعد أن استهدفها الحوثيون بطائرة مسيرة قبل أيام.

ووفقا لما نشرته “الجزيرة” فإن الصور الفضائية تظهر كسرا في الأنبوب بطول 4 أمتار وتسربا نفطيا غطى 1000 متر مربع في اليوم التالي للهجوم.

تحقيق للجزيرة يضم صورا خاصة من أقمار صناعية تكشف حجم الضرر في محطة #أرامكو #السعودية التي استهدفها الحوثيون بطائرة مسيرة قبل أيام pic.twitter.com/ugggZ1x3Do — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 19, 2019

وتكشف صور الأقمار الاصطناعية أن الطائرة المسيرة المفخخة والتابعة للحوثيين استهدفت الأنبوب بشكل مباشر ودقيق.

وتوّعدت جماعة الحوثي اليمنيّة، بشنّ المزيد من الضربات على أهدافٍ حيوية وعسكرية سعودية، بعد الهجوم الأخير بطائراتٍ مسيرة الثلاثاء الماضي على محطتي ضخ نفطي تابعتين لشركة أرامكو، وتقعان على بعد 220 كيلومترا، و380 كيلومترا غرب العاصمة السعودية الرياض.

وقال مصدر حوثي عسكري أن عملية “التاسع من رمضان” تأتي تدشيناً لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف “للعدوان” يضم 300 هدف حيوي وعسكري.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العملية هي الأولى التي تستهدف أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299هدف.

وأوضح المصدر أن هذه الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على إمتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة لهما في اليمن.

وأشار المصدر إلى أن “إمعان العدوان في قتل أبناء الشعب اليمني ونهب ثرواته وحصاره وانتهاك سيادته يعني إستمرار الرد المشروع بعمليات نوعية تعكس مستوى ما وصلت اليه القدرة العسكرية للجيش واللجان الشعبية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية”.

وقبل أيام تعرضت أربع سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قرب إمارة الفجيرة الإماراتية، فيما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن ناقلتي نفط سعوديتين تضررتا في الهجوم.