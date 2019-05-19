شاهد| سيول “منخفض الغفران” تجرف عشرات الأشخاص والمركبات بعُمان .. وجهود جبّارة في الإنقاذ

نفّذت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف، وشرطة عُمان السلطانية، والطيران العُماني، عدداً من عمليات الإنقاذ لأشخاص جرفت مركباتهم مياه الفيضانات التي تشكّلت بفعل غزارة الأمطار المصاحبة لمنخفض “الغفران” الجوي، الذي يؤثر على السلطنة.
وأكدت شرطة عمان السلطانية تسجيل حالة وفاة لمواطن بعد إنقاذه بحالة حرجة إثر انجرافه يوم أمس في أحد أودية ولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية.
وتمكنت الطواقم من إنقاذ عائلة مكونة من 12 فرد بمنطقة مزيرع بولاية وادي بني خالد، إثر دخول مياه الوادي لمنزلهم واحتجازهم بداخله، حيث تم نقلهم الى مكان آمن وجميعهم بصحة جيدة.
كما أعلن عن توقفت عمليات البحث عن المفقودين الستة من جنسية آسيوية، في ولاية وادي بني خالد، بعد انجراف مركبتهم في مياه الفيضان، على أن تستأنف فرق البحث عملها غداً الإثنين صباحاً.
وتمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة “الظاهرة” من انقاذ شخصين إثر إحتجازهم بداخل مركبة في وادي المدام بولاية “ينقل” وهم بصحة جيدة.
وجرى إنقاذ شخص احتجز بداخل مركبته في وادي السليف بولاية عبري وهو بصحة جيدة.
و تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية من إنقاذ شخص إثر احتجاز مركبته بوادي العق بولاية سمائل، وهو بصحة جيدة. بينما انقذ شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر احتجاز مركبته بالوادي الشرقي بولاية إبراء، وهو بصحة جيدة.
ونشر حساب شرطة عمان السلطانية على “تويتر” مشاهد مصوّرة من مشاركة طيران الشرطة في عمليات انقاذ، إحداها لمواطن في منطقة “سيق” بولاية “الكامل والوافي” إثر سقوطه من على جبل ونقله إلى مستشفى صور المرجعي لتلقي العلاج اللازم.
ورصدت الشرطة انجراف عدد من المركبات في مياه الفيضانات بولايات السلطنة، وتمكنت من انقاذ بعض المُحاصرين في مركباتهم .
وأدّى الهطول الغزير للأمطار في السلطنة، جراء المنخفض الجوي، الى تشكل السيول، ونزول الشلالات، كما وثّقت مقاطع فيديو متعددة .
و أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التنبيه رقم (1) بغزارة الأمطار.
وذكرت الهيئة بأنه نظرًا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها مساء اليوم الأحد والتي قد تتفاوت في غزارتها على بعض المناطق من 40 إلى 90 مليمتر مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع فرص النزول الأودية على جميع محافظات السلطنة.
واهابت الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.
وبدأ منخفض جوي أطلق عليه “منخفض الغفران” بالتأثير على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، السبت.
وقال “المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة”، ان المنخفض سيستمر في التأثير على السلطنة حتى الأربعاء.