شاهد| سيول “منخفض الغفران” تجرف عشرات الأشخاص والمركبات بعُمان .. وجهود جبّارة في الإنقاذ

نفّذت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف، وشرطة عُمان السلطانية، والطيران العُماني، عدداً من عمليات الإنقاذ لأشخاص جرفت مركباتهم مياه الفيضانات التي تشكّلت بفعل غزارة الأمطار المصاحبة لمنخفض “الغفران” الجوي، الذي يؤثر على السلطنة.

وأكدت شرطة عمان السلطانية تسجيل حالة وفاة لمواطن بعد إنقاذه بحالة حرجة إثر انجرافه يوم أمس في أحد أودية ولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية.

وتمكنت الطواقم من إنقاذ عائلة مكونة من 12 فرد بمنطقة مزيرع بولاية‫ وادي بني خالد، إثر دخول مياه الوادي لمنزلهم واحتجازهم بداخله، حيث تم نقلهم الى مكان آمن وجميعهم بصحة جيدة.

كما أعلن عن توقفت عمليات البحث عن المفقودين الستة من جنسية آسيوية، في ولاية وادي بني خالد، بعد انجراف مركبتهم في مياه الفيضان، على أن تستأنف فرق البحث عملها غداً الإثنين صباحاً.

عزيزي المواطن والمقيم..

لاتزال عملية البحث عن المفقودين جراء أمطار الأمس في ولاية #وادي_بني_خالد بمحافظة #شمال_الشرقية مستمرة حتى اللحظة وندعو الجميع بالتقيّد والإلتزام بالتعليمات وعدم المجازفة.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/zFLY2PnKyW — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) May 19, 2019

وتمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة “الظاهرة” من انقاذ شخصين إثر إحتجازهم بداخل مركبة في وادي المدام بولاية “ينقل” وهم بصحة جيدة.

تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة #الظاهرة من انقاذ شخصين إثر إحتجازهم بداخل مركبة في وادي المدام بولاية #ينقل وهم بصحة جيدة.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/6bPQ7kyhnN — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) May 19, 2019

وجرى إنقاذ شخص احتجز بداخل مركبته في وادي السليف بولاية عبري وهو بصحة جيدة.

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الظاهرة من إنقاذ شخص أحتجز بداخل مركبته في وادي السليف بولاية #عبري وهو بصحة جيدة.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/DSwUT5UJFT — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) May 19, 2019

و تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية من إنقاذ شخص إثر احتجاز مركبته بوادي العق بولاية سمائل، وهو بصحة جيدة. بينما انقذ شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر احتجاز مركبته بالوادي الشرقي بولاية إبراء، وهو بصحة جيدة.

تمكن فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية من إنقاذ شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر احتجاز مركبته بالوادي الشرقي بولاية #إبراء ، وهو بصحة جيدة.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/y6GqChm9q3 — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) May 19, 2019

https://twitter.com/PACDAOman/status/1130173177089482754

ونشر حساب شرطة عمان السلطانية على “تويتر” مشاهد مصوّرة من مشاركة طيران الشرطة في عمليات انقاذ، إحداها لمواطن في منطقة “سيق” بولاية “الكامل والوافي” إثر سقوطه من على جبل ونقله إلى مستشفى صور المرجعي لتلقي العلاج اللازم.

طيران الشرطة ينفذ عملية انقاذ مواطن في منطقة سيق بولاية الكامل والوافي إثر سقوطه من على جبل ونقله إلى مستشفى صور المرجعي لتلقي العلاج اللازم. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/GcBbs0giJ9 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 19, 2019

ورصدت الشرطة انجراف عدد من المركبات في مياه الفيضانات بولايات السلطنة، وتمكنت من انقاذ بعض المُحاصرين في مركباتهم .

حالياً،، انجراف عدد ثلاث مركبات مع وجود محتجزين بوادي الغلاجي بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وجاري المتابعة من قبل المختصين. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 19, 2019

انجراف مركبة مع وجود محتجزين بوادي الجرداء بولاية المضيبي وجاري المتابعة من قبل المختصين.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 19, 2019

انجراف مركبة مع وجود ثلاثة أشخاص محتجزين بوادي الروضة بولاية المضيبي، وجاري المتابعة. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 19, 2019

احتجاز شخص بداخل مركبته بوادي القرين بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وجاري المتابعة. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 19, 2019

احتجاز أربعة أشخاص من جنسية آسيوية بوادي كرشا بولاية نزوى وجاري التعامل معهم. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 19, 2019

طيران الشرطة ينفذ عملية إنقاذ لثلاثة أشخاص كانوا محتجزين بوادي العق وهم بصحة جيدة. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 19, 2019

وأدّى الهطول الغزير للأمطار في السلطنة، جراء المنخفض الجوي، الى تشكل السيول، ونزول الشلالات، كما وثّقت مقاطع فيديو متعددة .

تجمعات مياه وادي البرك على بعض المنازل في ولاية #سمائل بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم #منخفض_الغفران pic.twitter.com/ZWRdlf0qK7 — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 19, 2019

شاهد جريان وادي كلبوه أثناء مروره اليوم بسوق #نزوى بعد أمطار الخير والرحمة التي هطلت اليوم ولله الحمد #منخفض_الغفران pic.twitter.com/2D2QAIJ7c0 — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 19, 2019

شاهد بالفيديو لجريان وادي خلفان بسوق #مطرح بمحافظة مسقط بعد المغرب اليوم #منخفض_الغفران pic.twitter.com/TBp7BizBNI — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 19, 2019

اللهم لك الحمد.. جريان قوي لوادي المصلة في ولاية #نزوى بعد أمطار الرحمة التي نزلت عصر اليوم #منخفض_الغفران pic.twitter.com/gh447hRkqo — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 19, 2019

لا حول ولا قوة الا بالله

احتجاز مركبة بوسط الوادي الآن في ولاية #ابراء التصوير من قلب الحدث #منخفض_الغفران pic.twitter.com/UFXcXB3Ulr — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 19, 2019

بلدة النعامة بولاية #عبري وسيناريو الأمس يتكرر اليوم ماشاء الله اللهم لك الحمد pic.twitter.com/smlAcZIgJ5 — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 19, 2019

و أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التنبيه رقم (1) بغزارة الأمطار.

وذكرت الهيئة بأنه نظرًا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها مساء اليوم الأحد والتي قد تتفاوت في غزارتها على بعض المناطق من 40 إلى 90 مليمتر مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع فرص النزول الأودية على جميع محافظات السلطنة.

واهابت الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

وبدأ منخفض جوي أطلق عليه “منخفض الغفران” بالتأثير على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، السبت.

وقال “المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة”، ان المنخفض سيستمر في التأثير على السلطنة حتى الأربعاء.