“شاهد” اللحظات الأولى للتفجير الذي استهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر.. وهذا ما حدث

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا ومقاطع مصورة، للحظات الأولى بعد التفجير الذي استهدف حافلة سياحية أمام المتحف المصري الكبير في الجيزة، وأسفر عن إصابة 17 شخصا.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن انفجار جسم غريب في نهاية الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية اليوم الأحد أدى إلى تهشم زجاج حافلة سياحية يستقلها 25 فردًا من جنوب أفريقيا وسيارة “ملاكي” (خاصة) يستقلها أربعة مواطنين.

وأضافت الوزارة أن عددا من مستقلي الحافلة والسيارة أصيبوا بخدوش نتيجة تهشم زجاج السيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمنية أن من بين الجرحى عشرة مصريين وسبعة من جنوب أفريقيا.

مشاهد أولية صورها شاهد عيان كان على مقربة من الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية امام #المتحف_المصري_الكبير قرب الأهرامات بـ #الجيزة pic.twitter.com/yfp5SWDHtp — Amr Elqazaz (@amrsalama) May 19, 2019

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن الانفجار نجم عن عبوة كانت مزروعة بجوار سور المتحف.

وفي ديسمبر الماضي، استهدف تفجير مماثل حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات (غرب القاهرة)، وقالت وزارة الداخلية إنه ناجم عن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة أثناء مرور الحافلة، وأدى ذلك التفجير إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة سياح.