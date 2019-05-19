تصعيد خطير.. صاروخ يستهدف السفارة الأمريكية في العراق وصافرات الإنذار تدوي

أفادت “رويترز” في نبأ عاجل لها، بسقوط صاروخ قرب مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد قرب المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية.

وذكرت مصادر لـ”RT” أن صاروخا سقط قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مضيفة أن صافرات إنذار انطلقت من المبنى.

وكانت قناة “سي أن أن” الأمريكية أفادت بالوقف المؤقت لعمل السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الخميس الماضي، بعد رصد طائرة مسيرة في محيطها.

ونقلت القناة عن تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: “يمكننا تأكيد التقارير حول تحليق طائرة مسيرة بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد في 16 مايو الجاري”.

وأضاف المسؤول: “أبلغ موظفو الأمن في السفارة العاملين فيها بذلك، وعاد عمل السفارة إلى مجراه الطبيعي بعد أن تم التأكد من أن الطائرة المسيرة لا تمثل أي تهديد لموظفينا وأجهزتنا”.

ويأتي هذه الحادث على خلفية تصعيد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي (15 مايو الجاري)، أمرا بسحب موظفي السفارة الأمريكية غير الأساسيين من العراق، سواء العاملين في السفارة ببغداد أو في القنصلية الأمريكية في أربيل.

وأفادت “سي أن أن” في وقت سابق بأن المسؤولين الأمريكيين يعبرون عن مخاوفهم من إيران ويؤكدون أن طهران ووكلاءها في المنطقة قد يستخدمون طائرات مسيرة لضرب مصالح الولايات المتحدة وحلفائها هناك.