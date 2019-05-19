“العهد الجديد” يكشف تفاصيل اختراق موقع الداخلية السعودية وكيف كافأت الدولة المخترقين ومنحتهم “فيلا وسيارة”

كشف حساب “العهد الجديد”، تفاصيل مثيرة عن مجموعة من الهاكرز السعودية، التي استطاعت اختراق وزارة الداخلية.

وفي التفاصيل التي نشرها “العهد الجديد”، ورصدتها “وطن”، قال الحساب “الشهير”، إن مجموعة من الهاكرز، تحدوا بعضهم البعض، على اختراق موقع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المجموعة موزعة على مختلف مناطق المملكة، ويجمعهم قروب واحد، لافتاً إلى أنهم كانوا من سابق يهكرون المواقع الإباحية وما شابهها.

فيه مجموعة من الشباب الهاكرز، (أحدهم هكرز العاصفة)، موزعين على مختلف مناطق المملكة، يجمعهم قروب واحد، كانوا من سابق يهكرون المواقع الإباحية وما شابهها.

هؤلاء المجموعة تحدوا أحدهم، وهو شاب موهوب، تحدوه أن يخترق وزارة الداخلية، وفعلا تمّ الأمر، واخترق الموقع. — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٩ مايو ٢٠١٩

وأضاف :” هذه المجموعة تحدوا أحدهم، وهو شاب موهوب، تحدوه أن يخترق وزارة الداخلية، وفعلا تمّ الأمر، واخترق الموقع”.



وأوضح “العهد الجديد” أن النظام السعودي استمر بالبحث عن الهاكرز الذي اخترق موقع وزارة الداخلية، وبعد فترة، وجدوا ثغرة أمنية على أحدهم، واستطاعوا تحديد موقعه، فذهبت قوة كبيرة إلى المنطقة (في الجنوب)، ترافقهم هليكوبتر، طوّقت المكان، وحين اقتحموا المنزل، وجدوه شاب مصري (والده مدرس وأمه ممرضة)، عمره حول 15 سنة.



الدولة استمرت بالبحث عن الهاكرز الذي اخترق موقع وزارة الداخلية، وبعد فترة، وجدوا ثغرة أمنية على أحدهم، واستطاعوا تحديد موقعه، فذهبت قوة كبيرة إلى المنطقة (في الجنوب)، ترافقهم هليكوبتر، طوّقت المكان، وحين اقتحموا المنزل، وجدوه شاب مصري (والده مدرس وأمه ممرضة)، عمره حول 15 سنة. — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٩ مايو ٢٠١٩

ويقول الحساب الشهير إنه جرى اعتقال الشاب الهاكرز وتم التحقيق معه من قبل ضابط متخصص في أمن المعلومات، وكانت النتيجة على لسان الضابط: (أن هذا لديه إمكانية عالية، بل هو عالم من العلماء).

تم اعتقال الشاب الهاكرز وتم التحقيق معه من قبل ضابط متخصص في أمن المعلومات، وكانت النتيجة على لسان الضابط: أن هذا لديه إمكانية عالية، بل هو عالم من العلماء.⁰استمر التحقيق عدة أيام ثم أحضروا كامل الفريق (عشرون شخصا)، لاحقا، وظفوهم في (جهاز أمني)، وأعطوهم راتب ٥٠ ألف وفيلا وسيارة — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٩ مايو ٢٠١٩

ويضيف :” استمر التحقيق عدة أيام ثم أحضروا كامل الفريق (عشرون شخصا)، لاحقا، وظفوهم في (جهاز أمني)، وأعطوهم راتب ٥٠ ألف وفيلا وسيارة.”!!