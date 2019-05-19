أوامر سرية للمطارات والموانيء السعودية برفع مستوى الإنذار بعد ورود معلومات عن هجمات محتملة

صدرت أوامر سرية في المملكة العربية السعودية للموانئ والمطارات والمنشآت وغيرها، برفع مستوى الإنذار والطوارئ بعد ورود معلومات عن هجمات محتملة تعد لها إيران ضد المملكة، بحسب ما كشفه المغرد الشهير “مجتهد”.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إنه صدرت تعاميم سرية للمطارات والموانيء وأمن المنشآت وغيرها برفع مستوى الإنذار لورود معلومات عن هجمات محتملة من قبل خلايا نائمة تابعة لإيران.

تعاميم سرية للمطارات والموانيء وأمن المنشآت وغيرها برفع مستوى الإنذار لورود معلومات عن هجمات محتملة من قبل خلايا نائمة تابعة لإيران. إن كانت المعلومات صحيحة فأرجح التفسيرات استفزاز إيراني مقصود لاختبار مدى جدية أمريكا في الحرب فإن كان جادة فلتكن الآن قبل أن تنهي حشدها. — مجتهد (@mujtahidd) May 19, 2019

وأوضح:”إن كانت المعلومات صحيحة فأرجح التفسيرات استفزاز إيراني مقصود لاختبار مدى جدية أمريكا في الحرب فإن كان جادة فلتكن الآن قبل أن تنهي حشدها.”

ولفت “مجتهد” إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام، حينما قال بأن أي اعتداء على مصالح أمريكا أو حلفائها في المنطقة سواء من إيران مباشرة أو عملائها أو الميليشيات التابعة لها سوف يعتبر اعتداء على أمريكا وسترد عليه فورا وبقوة.

وأضاف مجتهد:”فربما من هنا تستخدم إيران طائرات الحوثي المسيرة وخلاياها النائمة لاختبار مدى جدية أمريكا.”

وكان وزير الخارجية قد صرح إن أي اعتداء على مصالح أمريكا في أو حلفائها في المنطقة سواء من إيران مباشرة أو عملائها أو الميليشيات التابعة لها سوف يعتبر اعتداء على أمريكا وسترد عليه فورا وبقوة. فربما من هنا تستخدم إيران طائرات الحوثي المسيرة وخلاياها النائمة لاختبار مدى جدية أمريكا. — مجتهد (@mujtahidd) May 19, 2019

وتشهد منطقة الخليج توترات وحشد أمريكي يشبه بشكل كبير الأوضاع التي سبقت غزو العراق، بسبب ما تقول إنه تهديدات إيرانية لمصالحها في المنطقة.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مصادر خاصة قولها، إن طهران وجّهت أوامر للمليشيات التابعة لها في الشرق الأوسط بالاستعداد لحرب بالوكالة.

واستهدف الحوثيون منشأتي نفط سعوديتان قرب الرياض قبل أيام بطائرات مُسيرة انتحارية، فيما تعرضت أربع سفن تجارية لهجمات قبالة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

وشير تقارير إخبارية الى وجود عدّة أطراف عربية قد تلعب دوراً في خفض التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسط تحذيراتٍ متزايدة من اندلاع حرب في منطقة الخليج.

سلطنة عُمان

تعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ما يؤهلها الى إقناع الجانبين الإيراني والأمريكيّ، بالجلوس للتفاوض، ونزع فتيل الانفجار في منطقة الخليج.

وليس من الصدفة تزامن اتصال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسلطان قابوس بن سعيد مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السويسري.

فسلطنة عُمان عملت كوسيط تاريخي بين الغرب وايران، وكانت بمنزلة الدولة المضيفة للمناقشات السرية في عام 2013، عندما كان يجري التفاوض على الاتفاق النووي.

وبما أن دبلوماسية عُمان نجحت في الوصول الى اتفاق 2015، فإنه من غير المستبعد أن تلعب دورا في تسوية الأزمة الراهنة؛ اذ انها تمتلك مهارات الوساطة، وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت من دورها، والتقى يوسف بن علوي، وزير الشؤون الخارجية، بكبار القادة في واشنطن وطهران، ما اعطى انطباعات طيبة.

ومع ذلك، فإن دور عُمان أكثر من رسول، فهي تحمل صفات خاصة لمفاوضات صعبة وسجلها حافل في معرفة كيفية بناء الثقة والاحترام المتبادل وفق مبدأ “أحب قريبك كنفسك”.