لإرهاب إيران .. سلاح الجو الأمريكي ينشر فيديو لأوّل مرّة لـِ”أم القنابل” أضخم سلاح غير نووي في الترسانة الأمريكية

نشر سلاح الجو الأمريكي مقطع فيديو عالي الجودة لإطلاق قاذفة صواريخ B2 “أم القنابل”، في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

ووفقاً للفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أحدث إسقاط “أم القنابل” من القاذفة B-52 انفجاراً وكرة هائلة من النيران.

وتشكل “أم القنابل” أضخم سلاح غير نووي في الترسانة الأمريكية إذ أنها “ضخمة وقوية ودقيقة التصويب”، وتزن 9,8 أطنان.

وهي قنبلة مدمرة تحوي 8480 كلغ من مادة إتش6 المتفجرة بحسب موقع منظمة “غلوبال سيكيوريتي” لنزع التسلح ومقرها في الولايات المتحدة وتوازي قوة تفجيرها 11 طنا من مادة TNT المتفجرة.

ويبلغ طول القنبلة 9 أمتار وقطرها مترا واحدا بحسب “غلوبال سيكيوريتي”، وهي أضخم قنبلة في التاريخ مسيرة بالأقمار الصناعية وتلقى من الجو.

وأفادت مجلة العلوم “بوبولار ميكانيكس” أن وزن هذه القنبلة يوازي طائرة إف-16 مقاتلة.

وتعد القنبلة نموذجا أكثر ضخامة من قنابل مشابهة تم استخدامها خلال حرب فيتنام.

واستخدم الجيش الأمريكي، في نيسان عام 2017 “أم القنابل” ضد مخابئ لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (فرع خراسان) في أفغانستان وقتلت 36 مسلحا ودمرت القاعدة التي كانوا يستخدمونها، حسب وزارة الدفاع الأفغانية.