كاتب قطري: لهذا السبب يستدرج النظام السعودي القطريين للمملكة بحجة أداء العمرة

هاجم الكاتب القطري المعروف فهد العمادي، النظام السعودي والملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن استقبال المملكة لبعض القطرين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بمثابة استدراج من النظام السعودي لهم ليخدع العالم بأنه لا يسيس الدين.

وقال “العمادي” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الملك السعودي:” خادم ترامب سلمان يحاول ان يستدرج أهل قطر لبلاده بحجة العمرة ويريد أن يبين للعالم أنه لا يسيس الدين “.

وتابع:” لكن على من تلعبها ذيل الكلب عوي طال الزمن ولا قصر “

خادم #ترمب سلمان .. يحاول ان يستدرج

هل قطر الى بلاده بحجة العمرة ويريد ان يبين للعالم انه لا يسييس الدين ، لكن على من تلعبها

ذيل الكلب عوي طال الزمن ولا قصر ! — فهد العمادي (@fahedalemadi) May 18, 2019

وأشار الكاتب القطري في تغريدة أخرى إلى الصراع السعودي ـ الإيراني، وقال:”السعودية لديها مشكلة مع ايران فلماذا لا تذهب لمحاربتها لوحدها ، الا تقول عن نفسها انها عظمى وتمتلك القوة ؟ ام وقت الجد تدفن رأسها في الرمال كالنعام وتهرب كالدجاجة ؟!”

السعودية لديها مشكله مع ايران فلماذا لا تذهب لمحاربتها لوحدها ، الا تقول عن نفسها انها عظمى وتمتلك القوة ؟ ام وقت الجد تدفن رأسها في الرمال كالنعام وتهرب كالدجاجة ؟! — فهد العمادي (@fahedalemadi) May 18, 2019

وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية نقلا عن قناة “العربية”، اليوم السبت، بأن الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين وصلت، يوم الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وقالت الصحيفة إن لجنة الحالات الإنسانية بالمملكة سهلت إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبد العزيز.

وأضافت أن حكومة المملكة رحبت بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وبينت السلطات في المملكة أنه يمكن للقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار جدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم.

وبررت ذلك بزعمها أن السلطات القطرية قامت بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.

وأكدت أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.