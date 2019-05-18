فيديو “مخيف” من تأثير “منخفض الغفران” بولاية وادي بني خالد في سلطنة عمان

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو “مخيف”، من تأثير “منخفض الغفران”، بسلطنة عمان.

ويُظهر الفيديو، رياحاً قوية وامطاراً عاتية مصاحبة للعواصف الرعدية النشطة في ولاية وادي بني خالد، التابعة لمحافظة شمال الشرقية، اثارت الذعر وأدّت لتطاير اشياء غير ثابتة.

شي مخيف ورهيب ما شاء الله



منقول من وادي بني خالد قبل قليل #منخفض_الغفران pic.twitter.com/ROaLL4ELrg — أجمل صور سلطنة عُمان (@oman_picture) May 18, 2019

وبدأ منخفض جوي أطلق عليه “منخفض الغفران” بالتأثير على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، السبت.

وقال “المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة”، ان المنخفض سيستمر في التأثير على السلطنة حتى الأربعاء.

ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة وتتراوح كمية الأمطار مابين ٣٠ الى ٧٥ ملم. بحسب بيان المركز

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين العمانيين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني مدى الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.