“شاهد” هند الفايز تخاطب الامن الأردني بعد أن اعتدى عليها: شكراً رفعنا القبعة لغبائكم!

تداول ناشطون أردنيون، مقطع فيديو، أظهر الإصابات التي تعرضت لها النائبة الأردنية السابقة هند الفايز، جراء الاعتداء عليها لحظة اعتقالها الخميس الماضي.

وكانت السلطات الأردنية، أفرجت الجمعة، عن النائبة الفايز بعد اعتقالها الخميس، حيث ظهرت في فيديو جرى تداوله، وقد أصيبت في يدها جراء الاعتداء عليها.

وقالت السلطات الأردنية إن اعتقال الفايز جاء بتهمة التهرب من دفع الضرائب، لكنه تم الإفراج عنها الجمعة بعدما أنهت عائلتها الإجراءات القانونية لدى محكمة جنوب عمّان.



#هند_الفايز بعد الأفراج عنها …. في دولة الأنظمه الرقميه الأخلاقية الخاليه من الفساد … pic.twitter.com/lmEZVN0Red — Nidaa Majali (@nidaamajali1) ١٧ مايو ٢٠١٩

وقالت الفايز، إنها تعرضت للضرب وأصيبت في يدها، كاشفة عن علامات ضرب ودماء على في يدها اليمنى، مشيرة إلى أنها رفضت العلاج من قبل السلطات الأردنية.

واتهمت السلطات الأردنية، النائب هند الفايز بمقاومة أوامر اعتقالها بعد توقيف السيارة الخاصة بها، في وقت قال شقيقها، إن الاعتقال سياسي، حيث تشارك شقيقته هند الفايز في اعتصام أسبوعي كل خميس قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ورفضاً للنهج السياسي والاقتصادي الحالي.