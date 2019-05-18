“شاهد” هجوم كبير على وسيم يوسف بعد فتواه بصحة صوم من لا يُصلي!

أثارت فتوى للداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف، عن صحّة من يصوم ولا يصلي، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ.
وتداول ناشطون مقطعاً مصوّراً من برنامج “رحيق الإيمان” الذي يقدمه وسيم يوسف على قناة “أبوظبي”، مجيباً على سؤال أحد المتصلين أنّ تارك الصلاة صيامه صحيح.
وقال وسيم يوسف إن تارك الصلاة يُسجل ذنبه عليه، بينما يؤجر على صيامه.وقارن بين من يلبس الذهب ويصوم، معتبراً أن صيامه صحيح لكنه يؤثم على لبس الذهب.-وفق رأي وسيم يوسف-
ورد مغرّدون عى فتوى وسيم يوسف، بفتوى سابقة للشيخ ابن عثيمين قال فيها إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يقبل منه ولا تبرأ به ذمته، بل إنه ليس مطالباً به م دام لا يصلي”.
فيما رآى آخرون أنّ مقارنة ترك الصلاة بذنب لَبْس الذهب تدل على مدى جهل وسيم يوسف .
وطالب مغردون بمنع وسيم يوسف من الظهور الإعلامي.