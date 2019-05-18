“شاهد” هجوم كبير على وسيم يوسف بعد فتواه بصحة صوم من لا يُصلي!

أثارت فتوى للداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف، عن صحّة من يصوم ولا يصلي، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

وتداول ناشطون مقطعاً مصوّراً من برنامج “رحيق الإيمان” الذي يقدمه وسيم يوسف على قناة “أبوظبي”، مجيباً على سؤال أحد المتصلين أنّ تارك الصلاة صيامه صحيح.

وقال وسيم يوسف إن تارك الصلاة يُسجل ذنبه عليه، بينما يؤجر على صيامه.وقارن بين من يلبس الذهب ويصوم، معتبراً أن صيامه صحيح لكنه يؤثم على لبس الذهب.-وفق رأي وسيم يوسف-

ورد مغرّدون عى فتوى وسيم يوسف، بفتوى سابقة للشيخ ابن عثيمين قال فيها إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يقبل منه ولا تبرأ به ذمته، بل إنه ليس مطالباً به م دام لا يصلي”.

فيما رآى آخرون أنّ مقارنة ترك الصلاة بذنب لَبْس الذهب تدل على مدى جهل وسيم يوسف .

من الجهل مقارنة ترك الصلاه بلبس الذهب للرجل او التبرج للمرأه ، ياجاهل الصلاه عمود الدين وتركها يخرج من الاسلام ولبس الذهب للرجل والتبرج للمرأه لايخرج من الاسلام — ……!!! (@abonawaf_777) May 17, 2019

مقارنة ترك الصلاة ، بذنب لَبْس الذهب تدل على مدى جهل #وسيم_يوسف . — Eng. Sultan | م. سلطان 👨🏻‍🎓 (@SultanMuazi) May 17, 2019

وطالب مغردون بمنع وسيم يوسف من الظهور الإعلامي.

أسْتَغْفِرُكَ رَبِّي و أَتُوبُ إِلَيْك وش هالكلام الغبي اجل صيامه صحيح ان ترك الصلاة تكاسلاً



سؤال لعلامة زمانه وقديس عصره



كم اركان الاسلام بالترتيب؟



فهل الصيام مقدم على الصلاه !؟



ان كان اول ما يحاسب عليه الميت في قبره الصلاه فكيف يصح صوم من تركها؟! — Abu Elias (@abu_elias_aaser) May 17, 2019

كذا اللي مهمل صلاته بيرتاح وبيضمن ان صيامه صحيح وبينام من الفجر للمغرب وهو مطمن لان شيخنا وسيم قال عادي صيامك صح 😹 — سعيد الشهري (@xSAEEDl) May 18, 2019