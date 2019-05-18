الشيخ كمال الخطيب
الشيخ كمال الخطيب
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“شاهد” الشيخ كمال الخطيب يهاجم الملك سلمان وولي عهده: “أنتم خائني الحرمين الشريفين”

كتب خاص "وطن"
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شن ، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، هجوما عنيفا على والملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، ووصفهم بأنهم “خائني الحرمين الشريفين” وليسوا خادميه كما يزعمون.

وهاجم “الخطيب” في خطبة الجمعة أمس، النظام السعودي وتسائل:”أين مال النفط والغاز أين أموال المسلمين؟”

وتابع موضحا:”مال الله الذي جعله بهذه الأرض الاموال هذه يحلب منها ترامب ويتمسخر عليكوا ويستهزأ بملككم، بهذه الأموال تتآمرون على وتدفعون المليارات للمجرم السيسي وتتآمرون مع المجرم حفتر وتذبحون أهل اليمن وخنتم أهل سوريا والان تتآمرون على السودان.

واستنكر نائب رئيس الحركة الإسلامية السياسة السعودية المناهضة للقضية الفلسطينية وشيطنة الإعلام السعودي وأذرع ولي العهد للمقاومة وحركة حماس، قائلا:”أهل غزة صاورا بعيونكم إرهابيين وهم شرف الأمة الان وفخرها يا مجرمين، أنتم لستم خدام الحرمين أنتم ناهبي أموال الحرمين أنتم خائني الأقصى الشريف”

وأضاف مهاجما :”أنت المتآمر عليه وتريد أن تجعله لليهود، أنتم مجرمون بهذا السلوك الذي تسلكونه تتضيعون به حق الأمة في أقدس مقدساتها، لكن الأمة مطمئنة أن وجودكم وجودا مؤقتا”

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