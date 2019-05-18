“سنصل الى قصور سلمان وابنه” .. ناشط يمني ينصح السعودية والإمارات بطلب وساطة عُمان لإخراجهما من الورطة

اعتبر ناشطٌ يمني أنّ “استكبار وغرور” السعودية والامارات حال دون ان ينظروا الى سلطنة عمان كوسيط قادر على اخراجهم من الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها بشن الحرب على اليمن.

ووجه الناشط “محمد بن روضان خولان” في تغريدةٍ له بتويتر سؤالاً للسعودية والإمارات: “لماذا لم يتعلموا من سيدهم ترامب الذي لجأ الى عمان بوابة السلام للتوسط لدى الجانب الايراني لتجنب اندلاع حرب ايرانية أمريكية؟”.

أستكبار وغرور السعودية الامارات حال دون ان ينظروا الى #سلطنة_عمان ك وسيط قادر على أخراجهم من الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها بشن الحرب على #اليمن !



لماذا لم يتعلموا من سيدهم #ترامب الذي لجأ الى #عمان_بوابة_السلام لتوسط لدى الجانب #الايراني تجنب أندلاع حرب ايرانية #أمريكية. — محمد بن روضان خولان (@moh_rawdan_ye) May 17, 2019

وأضاف: ” لو نظر بن سلمان و بن زايد بعين العقل ومن وقع الشعور بالمسؤولية تجاة شعبيهم لوجدوا في عمان بوابة السلام لحل جميع الأزمات المحيطة بهم التي جعلت من السعودية والامارات عرضة لابتزاز ترامب والغرب، بداية بإزمة اليمن وايران و قطر التي بحلها لن يجد ترامب والغرب بما يبتزوهم به”.

لو نظر #بن_سلمان و #بن_زايد بعين العقل ومن وأقع الشعور بالمسؤولية تجاة شعبيهم لوجدوا في #عمان_بوابة_السلام لحل جميع الأزمات المحيطة بهم

التي جعلت من #السعودية #الامارات عرضة ل أبتزاز #ترامب والغرب !



بداية بإزمة #اليمن و #ايران و #قطر التي بحلها لن يجد ترامب والغرب بما يبتزوهم به — محمد بن روضان خولان (@moh_rawdan_ye) May 18, 2019

وقال إنه طالما هنالك “أحرار وشرفاء من داخل الأسرة الحاكمة في السعودية فسوف يكون بامكاننا في القريب العاجل الوصول الى داخل قصور سلمان و محمد بن سلمان”.

طالما وهنالك أحرار وشرفاء من دخل الأسرة الحاكمة في #السعودية !



فسوف يكون بأمكاننا في القريب العاجل الوصول الى داخل قصور #سلمان و #محمد_بن_سلمان. — محمد بن روضان خولان (@moh_rawdan_ye) May 18, 2019

وشن الحوثيون مؤخراً هجوما بطائرات مسيرة مفخخة على منشآت نفطية سعودية. كبرى”.

وأقرّ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بوقوع الهجوم.

وصرّح الفالح -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية- بأن محطتي ضخ لخط الأنابيب “شرق غرب” الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي؛ تعرضتا لهجوم من طائرات مسيرة مفخخة بين السادسة والسادسة والنصف (بالتوقيت المحلي) من صباح الثلاثاء.

ورأى الوزير السعودي أن هذا العمل الذي وصفه بـ”الإرهابي والتخريبي”، بالإضافة إلى “تلك التي وقعت مؤخرا” في الخليج ضد منشآت حيوية، لا تستهدف السعودية فقط، “وإنما تستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران”.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد أوقفت شركة النفط الوطنية أرامكو ضخ النفط في خط الأنابيب لتقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وقال الفالح إن الهجوم أدى لاندلاع حريق في المحطة رقم 8، وتمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.