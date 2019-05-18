خطيبة خاشقجي ترددت كثيراً قبل كتابة هذه التغريدة وهذا ما قالته عن الهجوم الارهابي

أدانت الكاتبة التركية خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصفاة للنفط في السعودية وعلى إثره راح ضحيته ضحايا في اليمن.

وقالت جنكيز في تغريدة رصدتها “وطن”:” ترددت كثيرا قبل كتابة هذه التغريدة ولكن إنسانيتي وتربيتي غلبت حزني وغضبي”.

وأضافت:” أدين وبشدة العمل الإرهابي البشع الذي راح ضحيته الأبرياء التي تعرضت له مصفاة البترول #السعودية، وعزائي لاسر الضحايا نسأل الله لهم الرحمة”.



ترددت كثيرا قبل كتابة هذه التغريدة

ولكن إنسانيتي وتربيتي غلبة حزني وغضبي

أدين وبشدة العمل الإرهابي البشع الذي راح ضحيته الأبرياء التي تعرضت له مصفاة البترول #السعودية، وعزائي لاسر الضحايا نسأل الله لهم الرحمة. — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) ١٨ مايو ٢٠١٩

وكانت قوات التحالف العربي أطلقت عملية قالت إنها “نوعية” لاستهداف الحوثيين في صنعاء، رداً على الهجوم الذي استهدف محطتي نفط في السعودية بطائرات “مفخخة”، الأمر الذي أوقع العشرات ما بين قتلى وجرحى.