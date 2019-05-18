خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي
خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي
الهدهد

خطيبة خاشقجي ترددت كثيراً قبل كتابة هذه التغريدة وهذا ما قالته عن الهجوم الارهابي

كتب خاص "وطن"
0

أدانت الكاتبة التركية ، خطيبة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصفاة للنفط في وعلى إثره راح ضحيته ضحايا في .

وقالت جنكيز في تغريدة رصدتها “وطن”:” ترددت كثيرا قبل كتابة هذه التغريدة ولكن إنسانيتي وتربيتي غلبت حزني وغضبي”.

وأضافت:” أدين وبشدة العمل الإرهابي البشع الذي راح ضحيته الأبرياء التي تعرضت له مصفاة البترول #السعودية، وعزائي لاسر الضحايا نسأل الله لهم الرحمة”.

وكانت قوات التحالف العربي أطلقت عملية قالت إنها “نوعية” لاستهداف الحوثيين في صنعاء، رداً على الهجوم الذي استهدف محطتي نفط في السعودية بطائرات “مفخخة”، الأمر الذي أوقع العشرات ما بين قتلى وجرحى.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودية توجه تنبيهاً عاجلاً إلى السعوديين بعد تلقيهم “تهديدات” في تركيا…

تقارير

السعودية والإمارات لم يعجبهما “حياد” سلطنة عُمان.. أبوظبي استهدفت حلفاء…

الهدهد

عُمان قدّمت 60 قاطرة غذائية لسكان المهرة قبل رمضان ولم يعلم أحد .. بينما الهلال…

الهدهد

“شاهد” نائب تركي يستفز المسلمين ويشرب الماء في نهار رمضان على الهواء…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.