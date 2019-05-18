الشيخ زايد كان يخشى ضرب صدام حسين لطائرته الخاصة.. “مبارك” يكشف أسرارا خطيرة لأول مرة

قال الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، إنه لا يزال على تواصل مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، كما كشف العديد من الأسرار في أول حوار له منذ ثورة يناير 2011.

الإعلامية الكويتية فجر السعيد، جزءا مقتطفا من تصريحات “مبارك”، وينشر غداً الحوار الكامل على صفحات جريدة الأنباء.

https://twitter.com/AlsaeedFajer/status/1129794472764674049

وحسب الكاتبة، قال مبارك، إن الكويت وشعبها لهم معزة خاصة لديه، كم أنه يملك علاقات ممتدة مع الكثيرين من أهلها، وأنه على تواصل مع الشيخ صباح، والكويت اليوم لها دور فعال ومتوازن فى العالم العربى والخليج.

وأضاف الرئيس المخلوع أنه أبلغ بالغزو على الكويت أمير الكويت فجر يوم 2 أغسطس، وكانت صدمة، قائلا:”كان عندى الشيخ زايد وعاد إلى أبو ظبى بطائرة الرئاسة المصرية، تخوفاً من ضرب صدام لطائرته.

وأشار مبارك، إلى أنه قال للشيخ جابر أن صدام حسين الرئيس العراقى الراحل، أبلغه أنه لاينوى الاعتداء عسكرياً، لكن يجب على الكويت أن تأخذ احتياطاتها، وأنه على استعداد لإرسال أى مساعدات دفاعية تطلبها.

كما تحدث مبارك بحسب السعيد عن ما يعرف إعلاميا باسم “صفقة القرن” وتداعياتها على المنطقة.

وقالت فجر السعيد، إنه غداً في صحيفة “الأنباء” سينشر لقائها كاملا مع حسني مبارك وحديث مهم جداً كشف فيه العديد من أسرار الشرق الأوسط في المرحلة التي كان فيها رئيساً لمصر حديث طويل وأسرار تكشف لأول مره وتاريخ يسجل، أقروا أول لقاء صحفي للرئيس منذ أحداث يناير 2011.