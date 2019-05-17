اطلاق صواريخ من البحر
اطلاق صواريخ من البحر
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“شاهد” وكالة إيرانية: هكذا سيكون الرد العسكري الإيراني على عدوان أمريكي محتمل

كتب وطن
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نشرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، فيديو قالت إنه يبين أحد سيناريوهات الرد على أي عدوان عسكري أمريكي.

وبحسب الفيديو، فإن ما يدعيه البنتاغون من أن حاملة الطائرات الأمريكية والسفن المرافقة لها يمكنها تدمير 2000 هدف، لن يحول دون استهدافها وتدميرها، من خلال مهاجمتها بمجموعة كبيرة من الزوارق الحربية السريعة، والقذائف الصاروخية.

كما يظهر الفيديو استخدام الصواريخ الباليستية، والتي قالت الوكالة إنها تتميز بدقة عالية في إصابة الهدف، وكذلك عدد كبير من صواريخ كروز.

هذا ويدخل استعراض كل من الولايات المتحدة وإيران لقواتهما في إطار النفسية والإعلامية، في ظل الخلافات القائمة بين البلدين والتصعيد المستمر والضغط الذي تمارسه واشنطن على طهران، لدفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بصفقة نووية جديدة.

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