“شاهد” متظاهران جزائريان يُلقيان شرطياً من فوق عربته العسكرية!

ألقى متظاهران جزائريان، شرطياً كان يرش الغاز المسيل للدموع من فوق عربة عسكرية، على متظاهرين مشاركين في مظاهرات الجمعة 13 للحراك رفضاً لرموز النظام .

ويُظهر الفيديو، الشرطي وهو يرشّ الغاز من فوق العربة العسكرية على متظاهرين يحيطون بها، قبل أن يعتلي متظاهران العرب ويدفعانه أرضا.

https://www.facebook.com/dzairdaily/videos/2128784944078681/?v=2128784944078681

وتجددت المظاهرات، في عدة مدن جزائرية في مقدمتها العاصمة للجمعة الـ 13 على التوالي؛ للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.

وتوافدت حشود بمئات الآلاف من المتظاهرين بعد الفراغ من صلاة الجمعة نحو الساحات والشوارع بعدة مدن وخاصة العاصمة التي بدأت التظاهر في وقت مبكر من اليوم تحت شعارات “جمعة الإصرار” و”جمعة رفض الاستسلام”.

إلا أن الشرطة منعت المتظاهرين لأول مرة صبيحة الجمعة، من الاحتشاد أمام مبنى البريد المركزي بوسط العاصمة والذي أضحى أحد أهم ساحات الحراك، ووصلت الأمور حد استعمال الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتنفيذ القرار.

وتكررت شعارات يرددها المتظاهرون في كل الجمعات مثل “سلمية سلمية” و”كليتو البلاد (نهبتم البلاد) يا السراقين” و”حذار من الالتفاف على مطالب الحراك” و”لا للتفرقة نعم للوحدة الوطنية”، و”لا لانتخابات تحت إشراف العصابة”.