شاهد| مُغنية سعودية تتجرأ على المحرّمات وتقرأ القرآن خلال رقصها بملابس فاضحة!

أثارت المغنية السعودية روتانا طرابزوني، سخطا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص بملابس فاضحة وتقرأ سورة الفاتحة، على خشبة مسرح فورم في أمريكا.

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"المطربة السعودية روتانا طرابزوني في مهرجان غنائي في أريزونا …… لا مش كذا الموضوع وسع أوي "لاحول ولاقوة الابالله pic.twitter.com/oBFQlYvZ66 — Adnan Maghrabi (@maghaa0g) May 14, 2019

وطرابزوني من مواليد الظهران، وتلقت تعليمها في السعودية، وقررت الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية واحتراف الغناء.

هوا روتانا طرابزوني اتجننت ولا ايش ؟ كانت تعجبني اغانيها مدري اش سار بسم الله — Reema 🌻 (@RAbualnaja) May 14, 2019

​كما شاركت في تجربة تمثيلية أدت خلالها دور البطولة بالفيلم الروائي القصير “بنت المطربة”، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات.

#روتانا_طرابزوني



حسبي الله ونعم الوكيل

اللهم ارنا فيها عجائب قدرتك

اللهم ارها عذابك في عافيتها وبصرها — 3ear 🍃 (@3ear_406) May 16, 2019

​ودعمت طرابزوني قضايا المرأة، ومن لبرزها قيادة السيدة السعودية للسيارات، وقدمت أغنية باللغة الإنجليزية لعدم قيادة المرأة في 2015.