“شاهد” بعد الكشف عن الكنيس السري في دبي .. هذا هو أوّل حاخام يهودي في الإمارات

في أعقاب الكشف عن وجود كنيس يهوديّ في دبي، بعد أن ظل سريا طوال الفترة الماضية، كُشف النقاب عن اختيار أول حاخام للطائفة اليهودية في دولة الإمارات.

وقال “دافيد فينبرج”، رئيس قسم العلاقات الدولية برابطة مكافحة التشهير التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن “يهودا سارنا” -رجل الدين اليهودي الذي يعمل في جامعة نيويورك- سيكون الحاخام الأول للإمارات.

وكان “فينبرج وسارنا” شاركا في فعالية نظمتها رابطة مكافحة التشهير وسفارة الإمارات في واشنطن قبل يومين.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قد قالت في ديسمبر/كانون الأول 2018 إن كنيسا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت.









وقالت القناة الإسرائيلية إن رجال الأعمال اليهود في دبي أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي أقاموه منذ سنوات.

كما أفادت وكالة بلومبيرغ -في تقرير لها نهاية العام الماضي – أن جالية يهودية وليدة بالإمارات أنشأت أول كنيس لها في مدينة دبي، حيث يضم المكان معبدا للصلاة ومطبخا لإعداد الطعام وفق الشريعة اليهودية.

ويوماً بعد آخر تتسع رقعة التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي وعلى كافة الصُعد.

وكانت الإمارات قد وضعت مؤخراً حجر الأساس لأول معبد هندوسي بالخليج العربي، في مراسم بالعاصمة أبو ظبي حضرها وزراء ومسؤولون.