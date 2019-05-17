“شاهد” اسرائيل تحتفي بمذيع في “العربية” هاجم المقاومة في غزة ودافع عن الجيش الإسرائيلي

احتفى حساب “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على “تويتر”، بتصريحاتٍ للاعلامي اللبناني بقناة “العربية” نديم قطيش، هاجم فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ودافع عن إسرائيل.

واتهم قطيش في لقاءٍ مع قناة LDC حركة الجهاد الإسلامي ببدء التصعيد الأخير مع إسرائيل، مطالبا إياها بالكف عن ما اسماه “المتاجرة بالدم الفلسطيني”.

وتابع مدافعا عن إسرائيل بالقول إنها أُجبرت على معركة ليس لها مصلحة فيها.

وقال إن اسرائيل “انسحبت من غزة في عام 2005، وإن مشروع الإخوان المسلمين المجرم ومشروع إيران حولا غزة إلى مشروع حرب أهلية فلسطينية”.

ونشرت “إسرائيل بالعربية”، في تغريدتها: “دائما ما تكون الحقيقة قاسية، خاصة عندما تطالب وبصوت عربي يتمثل في الإعلامي اللبناني نديم قطيش بتوقف حماس وإيران عن المتاجرة بالدماء الفلسطينية، والأعتراف بأن إسرائيل انسحبت من غزة ولكنها رغبة الأخرين في الاستغلال السيء لهذا الانسحاب ومحاربة إسرائيل”.

دائما ما تكون الحقيقة قاسية، خاصة عندما تطالب وبصوت عربي يتمثل في الاعلامي اللبناني نديم قطيش بتوقف حماس وإيران عن المتاجرة بالدماء الفلسطينية، والأعتراف بأن إسرائيل انسحبت من غزة ولكنها رغبة الأخرون في الاستغلال السيء لهذا الانسحاب ومحاربة إسرائيل pic.twitter.com/8U0HaagpsI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 15, 2019

كان “قطيش” نشر تغريدةٍ خلال التصعيد الأخير على غزة، هاجم فيها المقاومة الفلسطينية وصواريخها التي انطلقت من غزة صوب إسرائيل.

وتساءل “كم وجبة إفطار تشتري قيمة مئات الصواريخ التي أطلقت من غزة؟”.

وأثارت تلك التغريدة ردود فعل غاضبة على “قطيش”.

كما نشر قطيش تغريدة قال فيها: “تستطيع أخذ الحصان إلى النهر، لكن لا تستطيع إجباره على الشرب.. ما قدمته قوى الاعتدال العربي لفلسطين هو مشروع سلام كانت له فرص كثيرة، إما دمرها إنعدام الرؤية لقادة الثورة الفلسطينية وإما تجارها في طهران ودمشق.. لا لوم عليهم. اللوم اليوم على من دفع الفلسطينيين إلى الموت ووقف يتفرج”.