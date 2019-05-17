“العذبة”: سلطنة عمان الكبيرة وقطر تعملان على نزع فتيل الحرب بالمنطقة.. وسيدفع “بن زايد وبن سلمان” الثمن

قال الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله بن حمد العذبة، سلطنة عُمان التي وصفها بالكبيرة ودولة قطر تعملان على نزع فتيل حرب المنطقة.

وأضاف في تغريدةٍ له بتويتر: “كما ذكرت سابقا سيدفع #مبز و #مبس ثمن التصعيد ومجيء حاملات الطائرات.. الخ من أموال الشعوب”.

سلطنة #عُمان الكبيرة ودولة #قطر تعملان على نزع فتيل حرب المنطقة، وكما ذكرت سابقا سيدفع #مبز و #مبس ثمن التصعيد ومجيء حاملات الطائرات.. الخ من أموال الشعوب.

عطني #بولتون؛ لأن صديقه #بتشوف الجبير يحتاج شنبه للتفاوض مع جيرانه الحوثيين الذين يواجهون الاحتلال الظبياني النجدي ببسالة. pic.twitter.com/ZM44go4Zwf — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) May 16, 2019

وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن أن قنوات اتصال فتحت بين واشنطن وطهران رغم التصعيد، عن طريق دولة قطر والعراق.

وذكرت مصادر مطلعة إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى زيارة غير معلنة إلى طهران، التقى خلالها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ومسؤولين في الحكومة الإيرانية.

وناقش وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو مع السلطان قابوس، حاكم عمان، في اتصال هاتفي الأخطار الإيرانية التي تواجه منطقة الخليج.

وأكد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل برون، أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس، ذكرت أن الوزير مايكل بومبيو تحادث أمس مع سلطان ⁧‫عُمان‬⁩ قابوس بن سعيد وشكره على شراكة بلاده مع الولايات المتحدة .

يشار إلى أن سلطنة عمان كانت دائما حلقة الوصل لحل جميع مشاكل وأزمات الخليج، بسبب سياسة الحيادية التي تتبعها ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.