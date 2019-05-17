الذباب “الإماراتي-السعودي” يروّج إشاعة مُسيئة للمتطوعين العُمانيين بعد مشاركتهم في افتتاح استاد الوكرة بقطر!

يبدو أنّ مشهد المتطوعين العمانيين المشاركين في افتتاح استاد الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الخميس، أشعل حقداً في قلوب الذباب الإلكترونيّ السعودي – الإماراتي.

جمال العرس الرياضي المونديالي الليلة في #قطر بإفتتاح استاد الوكرة إستعداداً لمونديال #قطر2022 هو مشاركة 1000 متطوع من شتى بلدان العالم، و على رأسهم إخواننا من #الكويت 🇰🇼 و #عمان 🇴🇲 والعديد من الدول العربية الشقيقة .



مرحباً بكم في مونديال كل العرب ❤️#الوعد_الوكرة pic.twitter.com/uVPeoXEep4 — F B A (@FahadBuzwair) May 16, 2019

وعمد الذباب الإلكترونيّ الى ترويج إشاعة مفادها أن المتطوعين العمانيين تلقوا 100 ريال قطري وجهاز سامسونج من اللجنة المنظمة لحفل افتتاح استاد الوكرة.

من جهتهم نفى المتطوعون ما روّجت له تلك الحسابات المغرضة، واستهجنوا ما تداولته هذه الحسابات مؤكدين بأنها ليست عمانية أو قطرية.

وذكر زاهر الإسماعيلي أحد المشاركين المتطوعين في الافتتاح لموقع “اثير” بأنهم قاموا بالتسجيل في رابط المشاركة مونديال قطر كمتطوعين قبل حوالي 6 أشهر، وتم التواصل مع 24 متطوعًا عُمانيًا للمشاركة، وبعد ترتيبات الحجوزات تم استقبالهم في الدوحة وشاركوا في حفل الافتتاح، إلا أنهم تفاجأوا برسائل تقلل من شأنهم تدعي حصولهم على 100 ريال قطري وهو ما يعادل 10ريالات عمانية بالإضافة إلى جهاز محمول.

وذكر الإسماعيلي بأن مشاركتهم جاءت مع مبدأ التسجيل بأن العمل تطوعي، وهم في الأساس شباب متطوعون داخل السلطنة، ولديهم مبدأ سامٍ بأن التطوع بدون مقابل.

حياهم الله في بلدهم الثاني قطر 💐🇶🇦 — لطيفه (@Latiphoto) May 16, 2019

ويضيف الإسماعيلي: بعد أن تم تداول هذه المنشورات شعرنا بالغضب، فكيف يتم نشر مثل هذه الرسالة وكيف يتم الإساءة إلينا بهذه الطريقة، وعندما قمنا بالبحث في تويتر عن المغرد الأول تبين أنه حساب يتبع دولة مجاورة أخرى، وهدفه واضح جدا وهو التقليل من مشاركتنا وربما لديه أهداف أخرى نحن ليس لنا شأن بها.

وذكر الإسماعيلي أن المشاركين جميعهم شاركوا بشكل فردي، وكل واحد منهم يمثل نفسه وفي الأساس المشاركون لا يعرفون بعضهم إلا بعد تأكيد المشاركة.

وفي ختام حديثه عتب الإسماعيلي على الحسابات العمانية أيضًا التي قامت بنشر هذه الأخبار المغرضة والمسيئة لهم.

ومساء الخميس، افتتح استاد الوكرة، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، وهو أحد الملاعب، التي ستحتضن مباريات مونديال 2022.