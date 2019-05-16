في الكويت.. مصري وزوجته فقدا صوابهما في نهار رمضان واعتديا على بعضهم بالضرب أمام المارة

اثار حادث اعتداء، بين زوجين مصريين، في الكويت، جدلاً واسعاً، اضطرت الشرطة للتدخل لوقف الشجار.

وألقت الشرطة الكويتية القبض على مصري وزوجته تبادلا الضرب علنًا أمام المارة.

وكان الزوجان دخلا في مشادة بمسكن الزوجية بمنطقة “المنقف” وسرعان ما تطورت وامتدت إلى الشارع، قبل أن يسيطر رجال الأمن عليهمـا ويقومان بإحالتهما إلى التحقيق.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “الراي” المحلية، فقد تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغًا عن وجود مشاجرة بين رجل وامرأة أمام عمارة في منطقة المنقف، وعلى الفور تحرك للتعامل معها رجال الأمن، حيث تمكنوا من السيطرة عليها، وتبيّن أنهما زوجان من الجنسية المصرية اندلعت مشادة بينهما في شقتهما، ولما أصرّت الزوجة على تركها لحق بها الزوج إلى الشارع واستكملا مشاجرتهما.

وأفاد مصدر أمني بأنه “تم اقتياد الطرفين إلى المخفر المختص وتبادلا الاتهامات أمام رجال الأمن، فتم تسجيل قضية تبادل ضرب وسب وقذف بحقهما، وأحيلا إلى جهة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.