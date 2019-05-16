وسيم يوسف
وسيم يوسف
Videoالهدهد

“شاهد” وسيم يوسف: الأغاني لا تفطر وسمعني بحبك موت لوائل كفوري!

كتب خاص "وطن"
2

أفتى الداعية الإماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، بجواز سماع الاغاني في شهر .

وقال وسيم يوسف في رده على سؤال إحدى المتصلات التي سألته في برنامجه “رحيق الإيمان”، عن جواز سماع الاغاني في نهار رمضان وهل هي تفطر أم لاء، فأجابها قائلاً :” أقسم بالله العظيم أنها لا تفطر، لأنها ليست طعام، يعني سمعني بحبك موت لـ”” لا نضع عليها بهارات “!

والمعروف عن الداعية وسيم يوسف فتاويه الشاذة والتركيز على الأقوال الضعيفة لجذب الأنظار إليه، حيث يتعمد الخروج بفتوى غريبة كل فترة تجعله حديث وسائل التواصل.

وكان قد أثار الجدل مؤخراً في إجابته على سؤال أحد المتصلين بشأن حرمة (العادة السرية)، قائلاً إنها حلال في حالة الاضطرار كما يحل للتائه في الصحراء تناول لحم الخنزير حتى لا يهلك.

قد يعجبك ايضا
فيديو

شاهد ماذا حدث أثناء الصيام وقرب إحدى أطهر بقاع الأرض “المسجد النبوي”!

الهدهد

من المزروعي إلى المحياس.. ان كنت تجيد هتك الأعراض فقد تحظى بمكانة مرموقة عند ابن زايد

حياتنا

في أول أيام رمضان .. كويتي يطارد زوجته بالسكين قبل أذان المغرب لقتلها لسبب صادم

الهدهد

“شاهد” داعية تونسي على التلفزيون الرسمي يدعو للمخلوع “بن علي”…

  1. ابوعمر يقول

    نباح الكلام لايستسيغها أحد من البشر…عد الى المزبلة وواصل النباح مع جنسك الكلبي …

    الرد
  2. ابوعمر يقول

    نباح الكلب لايستسيغها أحد من البشر…عد الى المزبلة وواصل النباح مع جنسك الكلبي …

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.