“شاهد” وسيم يوسف: الأغاني لا تفطر وسمعني بحبك موت لوائل كفوري!

أفتى الداعية الإماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، بجواز سماع الاغاني في شهر رمضان.

وقال وسيم يوسف في رده على سؤال إحدى المتصلات التي سألته في برنامجه “رحيق الإيمان”، عن جواز سماع الاغاني في نهار رمضان وهل هي تفطر أم لاء، فأجابها قائلاً :” أقسم بالله العظيم أنها لا تفطر، لأنها ليست طعام، يعني سمعني بحبك موت لـ”وائل كفوري” لا نضع عليها بهارات “!



وسيم يوسف: الأغاني ما تفطر وسمعني بحبك موت وائل كفوري !!! علماء الدرهم والدينار pic.twitter.com/fBFMrGCtDB — علماء السلطان (@HDMshk) ١٥ مايو ٢٠١٩

والمعروف عن الداعية وسيم يوسف فتاويه الشاذة والتركيز على الأقوال الضعيفة لجذب الأنظار إليه، حيث يتعمد الخروج بفتوى غريبة كل فترة تجعله حديث وسائل التواصل.

وكان قد أثار الجدل مؤخراً في إجابته على سؤال أحد المتصلين بشأن حرمة (العادة السرية)، قائلاً إنها حلال في حالة الاضطرار كما يحل للتائه في الصحراء تناول لحم الخنزير حتى لا يهلك.