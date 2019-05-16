“شاهد” ترحيب قطري واسع بالمتطوعين من سلطنة عُمان لتنظيم افتتاح استاد الوكرة: حياهم الله في بلدهم الثاني

شارك أكثر من ألف متطوع من 12 دولة في الاستعدادات التحضيرية النهائية لافتتاح استاد الوكرة بالعاصمة القطرية، الدوحة والذي يحتضن الآن نهائي كأس الأمير 2019.

وجاء حضور سلطنة عُمان بارزا كالعادة، وظهر العديد من المتطوعين العُمانيين المشاركين في حدث الافتتاح الضخم بالدوحة.

جمال العرس الرياضي المونديالي الليلة في #قطر بإفتتاح استاد الوكرة إستعداداً لمونديال #قطر2022 هو مشاركة 1000 متطوع من شتى بلدان العالم، و على رأسهم إخواننا من #الكويت 🇰🇼 و #عمان 🇴🇲 والعديد من الدول العربية الشقيقة .



مرحباً بكم في مونديال كل العرب ❤️#الوعد_الوكرة pic.twitter.com/uVPeoXEep4 — F B A (@FahadBuzwair) May 16, 2019

بالتوفيق لدولة قطر الشقيقة في استضافة مونديال 2022 — مغرد السلطنة (@reenaf953) May 16, 2019

وقال مصدر في اللجنة المشرفة على المتطوعين إن أكثر من ألف متطوع يمثلون 12 دولة يشاركون في الاستعدادات التحضيرية والبروفات النهائية لاستقبال الجماهير والضيوف في الوكرة لحضور حفل افتتاح الاستاد ونهائي كأس الأمير.

ورحب القطريون بشدة بالمتطوعين العُمانيين ومواطني السلطنة، الذين أظهروا دعما كبيرا للمنتخب القطري في البطولة الآسيوية بالإمارات.

حياهم الله في بلدهم الثاني قطر 💐🇶🇦 — لطيفه (@Latiphoto) May 16, 2019

اخوانا الكويتيين والعمانيين نحبكم ❤️وهلا ومسهلا في دوحة المفدى تميم بن حمد — سما قطر (@CielQTR) May 16, 2019

ووقفت جماهير عُمان، بقوة في فبراير الماضي خلف المنتخب القطري خلال أطوار البطولة الآسيوية، وخاصة في الأدوار الإقصائية وحتى المباراة النهائية.

وتعرض العُمانيون بسبب ذلك إلى حملات تضييق من السلطات الإماراتية، التي تمنع دخول القطريين إلى أراضيها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، فضلاً عن تهديدها بفرض عقوبة قاسية على كل من يبدي تعاطفاً مع الدوحة في منصات التواصل الاجتماعي تصل إلى حد السجن 15 عاماً.

ويستضيف استاد الوكرة، أول استاد يشيد بالكامل لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، الآن نهائي بطولة كأس الأمير 2019، بين فريقي السد والدحيل الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي (19.30تغ).

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة لمونديال 2022، قد بدأت أعمال بناء استاد الوكرة عام 2014.

وتبلغ طاقة الاستاد الاستيعابية 40 ألف مشجّع ومن المقرر أن يستضيف مباريات بطولة قطر 2022 حتى الدور ربع النهائي.

والاستاد الجديد الذي صممته المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، مستوحى من المراكب الشراعية التقليدية التي تشتهر بها قطر.