خادمة فلبينية
Imageالهدهد

“شاهد” الصور التي فجرت موجة غضب واسعة.. سعوديون يقيدون خادمة في شجرة لسبب صادم

كتب وطن
0

فجرت صور جرى تداولها، لخادمة فلبينية وهي مقيدة في شجرة بالسعودية، موجة غضب واسعة، الامر الذي دفع للتدخل سريعاً بعد انتشار الصور.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سعوديين ربطوا فلبينية تعمل لديهم في الرياض لأنها تركت قطعة من الأثاث بالشمس.

وأضافت أن الخادمة تدعي أكوستا بارلي (26عاما)، وتعمل لدى أسرة غنية في الرياض منذ أشهر عديدة، موضحة أنها أصحاب المنزل التي تعمل به غضبوا منها بعد تركها قطعة من الأثاث الغالي خارج المنزل في الشمس.

والتقطت الصور صديقة لكوستا، وهي فلبينية أيضا، وتعمل في منزل مجاور لها.

وتظهر الصور كوستا وهي مقيدة من يدها وقدمها في حديقة المنزل الذي تعمل به لساعات طويلة، لعقابها على تركها قطعة من الأثاث خارج المنزل.

وأثارت تلك الصور موجة من الغضب بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالتعامل معها بشكل لائق، وتعويضها على ما أصابها من أضرار.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلبينية إنها على علم بالواقعة، وستساعد كوستا على العودة للفلبين، في حين ذكرت السفارة الفلبينية بالرياض أنها تدخلت لإنهاء إجراءات عمل كوستا لدى الأسرة من أجل عودتها لبلادها في أسرع وقت.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودية تستنجد بـ”قطر” وتؤيد فتح حوار “إيراني أمريكي” لتهدئة…

الهدهد

أنور قرقاش: الحوار مع إسرائيل شيء إيجابي وحفتر لم يتشاور معنا قبل هجومه على طرابلس

فيديو

شاهد ماذا حدث أثناء الصيام وقرب إحدى أطهر بقاع الأرض “المسجد النبوي”!

الهدهد

هل كان هناك كنائس في ساحل عُمان؟.. إعلامي فلسطيني معلقاً على تقرير في قناة أبوظبي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.