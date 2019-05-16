سلطنة عُمان هي الحل دائما.. وزير الخارجية الأمريكي هاتف السلطان قابوس لأخذ “المشورة”

ناقش وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو مع السلطان قابوس، حاكم عمان، في اتصال هاتفي الأخطار الإيرانية التي تواجه منطقة الخليج.

وأكد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل برون، أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس، ذكرت أن الوزير مايكل بومبيو تحادث أمس مع سلطان ⁧‫عُمان‬⁩ قابوس بن سعيد وشكره على شراكة بلاده مع الولايات المتحدة .

وأوضحت المتحدثة أن الوزير والسلطان أعادا التأكيد على دعمهما القوي للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وللعملية السياسية في اليمن.

وأشارت إلى أن الجانبين توافقا على وجوب تقيد الأطراف بالالتزامات التي قطعتها في السويد بهدف إظهار جديتها ودفع العملية السياسية إلى الأمام

وأكدت المتحدثة أن بومبيو والسلطان قابوس ناقشا أيضاً التهديدات الإيرانية لمنطقة الخليج بشكل عام.

يشار إلى أن سلطنة عمان كانت دائما حلقة الوصل لحل جميع مشاكل وأزمات الخليج، بسبب سياسة الحيادية التي تتبعها ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.