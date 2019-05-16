السعودية تستنجد بـ”قطر” وتؤيد فتح حوار “إيراني أمريكي” لتهدئة المنطقة.. هذا ما طلبته من الدوحة

يبدو أن السعودية، بدأت تشعر بضيق النفس مع تصاعد التوتر الذي تشهده منطقة الخليج العربي، ووفق حساب “بدون ظل” الشهير الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، فإن السعودية استنجدت بقطر للتدخل.

وقال “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر، إن المملكة العربية السعودية، مررت موافقتها لدولة قطر، بضرورة ايقاف التصعيد الايراني.

وأضاف الضابط الإماراتي قائلاً :” تؤيد فتح حوار ايراني امريكي لتهدئة المنطقة “.

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المملكة العربية السعودية ، تمرر موافقتها

لدولة قطر ، بضرورة ايقاف التصعيد الايراني

وتؤيد فتح حوار ايراني امريكي لتهدئة المنطقة — بدون ظل (@without__shadow) May 15, 2019

وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن أن قنوات اتصال فتحت بين واشنطن وطهران رغم التصعيد، عن طريق دولة قطر والعراق.

وقال مصدر رسمي عراقي لـ”بي بي سي” إن بلاده تلعب دوراً في محاولة تهدئة التوتر في المنطقة ومحاولة الوصول إلى نوع من التفاهم وإن كان مثل هذا التفاهم لا يبدو قريباً.

بالتوازي مع الجهد العراقي، رُصدت في الحادي عشر من مايو/أيار الجاري طائرة أميرية قطرية في طهران.

وحسب موقع flightradar فإن الطائرة A7-MBK من طراز أيرباص A320 حطت في طهران في الساعة السابعة مساء السبت وغادرت عند العاشرة والنص عائدة إلى الدوحة.

في اليوم التالي نشرت صحيفة “عصر إيران” خبراً عن زيارة لأمير قطر إلى طهران لكن مصدراً رسمياً إيرانياً نفى لـ”بي بي سي” أن يكون الأمير القطري قد زار طهران خلال الأيام الماضية.

بيد أن هذا لا ينفى أن شخصية قطرية بارزة كانت في طهران مساء ذلك اليوم، وبناء على العلاقة المميزة للدوحة بواشنطن وبطهران، من الممكن أن تكون عملية تبادل رسائل أخرى تجري عبر القناة القطرية دون وجود تأكيد على ذلك.

من جهتها، نقلت صحيفة “القدس العربي” اللندنية، عن مصادر مطلعة قولها، إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى زيارة غير معلنة إلى طهران، خلال اليومين الماضيين، التقى خلالها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ومسؤولين في الحكومة الإيرانية.