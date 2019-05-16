الدكتور عبدالله النفيسي: سلطنة عُمان هي “مطبخ الخليج” وحان وقت تدخلها لحسم هذا الأمر

أشاد المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي، بسلطنة عُمان وجهودها في إرساء السلام بالمنطقة، داعيا القيادة العُمانية إلى ضرورة التدخل في الوقت الحالي لنزع فتيل التوتر بالخليج.

وقال “النفيسي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”هذا وقت سلطنة عُمان للتدخل وذلك لنزع فتيل التوتر في الخليج.”

هذا وقت سلطنة عُمان للتدخل وذلك لنزع فتيل التوتر في الخليج . فالسلطنة بالذات تحتفظ بعلاقات سالكه مع الجميع وهي كانت مطبخ الإتفاق النووي بين إيران والغرب . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 16, 2019

وتابع موضحا:”فالسلطنة بالذات تحتفظ بعلاقات سالكة مع الجميع وهي كانت مطبخ الإتفاق النووي بين إيران والغرب”

ولفت المفكر الكويتي في تغريدة أخرى إلى أن طريقة “ترامب” محصولها النهائي يخدم إيران، مضيفا أنها توحّد الداخل الإيراني وتعيد الإصطفاف الإقليمي والعالمي لصالح إيران.

مع إستمرار العقوبات الإقتصاديه للضغط على نظام الملالي في طهران دون هذه الضجه في الخليج . طريقة ترامب محصولها النهائي يخدم إيران: إنها توحّد الداخل الإيراني وتعيد الإصطفاف الإقليمي والعالمي لصالح إيران . أنا أُفضّل ألطريقه الإنجليزيه على طريقة ترامب . فكّر فيها . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 16, 2019

من جانبه رد السياسي العُماني ونائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي، على الدكتور النفيسي بقوله، إن سلطنة عمان دولة عريقة ولها جهود كبيرة ومستمرة في إستقرار السلام في العالم، والشرق الأوسط بصفة خاصة، وسياساتها واضحة كالشمس وهي ليست لغز.

وتابع مخاطبا المفكر الكويتي:”عليك دعوة حديثي العهد بالسياسة التريث في قراراتهم التي قد تنعكس سلبآ على عليهم”

د.عبدالله النفيسي،لك التحية،تقبل الله صيامك وقيامك وصالح اعمالك.سلطنة عمان دولة عريقة،ولها جهود كبيرة ومستمرة في إستقرار السلام في العالم،والشرق الأوسط بصفة خاصة،وسياساتها واضحة كالشمس وهي ليست لغز !!.

عليك دعوة حديثي العهد بالسياسة التريث في قراراتهم التي قد تنعكس سلبآ على عليهم https://t.co/9IFK8K44dy — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) May 16, 2019

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، الأربعاء، عن “ثقته بأن إيران سترغب قريباً في إجراء محادثات” مع الولايات المتحدة.

ونفى ترامب أيضاً، عبر “تويتر”، أي “خلاف داخلي” في الإدارة حول “سياسة الحزم (التي ينتهجها) في الشرق الأوسط”، وقال: “يتم التعبير عن آراء مختلفة، وأتخذ القرار النهائي والحاسم، إنها عملية بسيطة جداً”.

وتزامنا مع تغريدة ترامب، نقلت “رويترز” عن مصدرين بالحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إيران شجعت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن، أو فصائل مسلحة متمركزة في العراق، على تنفيذ هجمات يوم الأحد على أربع ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.

وأمس الأربعاء، أمرت وزارة الخارجية الأميركية موظفي حكومة بلادها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي مخاوفه من تهديدات وشيكة لقواته في العراق.

واستبعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة، وقال إنهما لا تريدان ذلك، مؤكدا أن هناك مؤشرات من الجانبين على أن الأمور ستنتهي على خير.

وكشف رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” الكاتب البريطاني ديفد هيرست عن أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فاجأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال زيارته غير المعلنة الأخيرة لبغداد، وطلب منه إبلاغ الإيرانيين بأن الرئيس دونالد ترامب ليس متحمسا لحرب ضدهم، وكل ما يريده هو إبرام اتفاق نووي جديد يحمل اسمه.