هيومن رايتس ووتش تكشف الجهة التي قتلت المتظاهرين بالسودان والقوات الحكومة وقفت تتفرج!

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي”، هي من أطلقت النار على المعتصمين فيما يعرف إعلامياً بـ “مجزرة القيادة العامة ” التي وقعت أحداثها أول أمس الاثنين وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات .

وأضافت رايتس ووتش – وفقاً لحسابها الرسمي على تويتر الثلاثاء – نقلاً عن شهود عيان من المعتصمين أن قوات الدعم السريع أطلقت النار عليهم بينما وقفت القوات الحكومية الأخرى تتفرج!.

ودعت المنظمة الدولية قادة السودان إلى كبح جماح جميع قوات الأمن على وجه السرعة بما فيها قوات الدعم السريع وأمرها بالتوقف عن مهاجمة المتظاهرين السلميين، كما طالبت بالتحقيق بسرعة وفعالية في جميع حالات القتل والإصابات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين .