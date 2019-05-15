من الوريد الى الوريد .. أب مغربي يذبح ابنته القاصر بسبب ما فعلته على “واتس آب”!!

بعد يومين على جريمة عائلية ذهب ضحيتها شاب، بعدما طعنه شقيقه بسكين في منزل العائلة قبل أذان المغرب، في مدينة العرائش المغربية، أقدم أب مغربي على ذبح ابنته القاصر من الوريد إلى الوريد بعدما اكتشف علاقتها بشاب وانتشار الخبر بين الأهالي.

وحسب موقع ”فبراير“ المغربي، وقعت الجريمة بالضبط في قرية تسمى ”أولاد الكلاعي” في ضواحي مدينة العرائش“ حيث انتظر الأب خروج الأم من المنزل لينفذ جريمته، بعدما اكتشف أن ابنته تتواصل مع الشاب عبر تطبيق ”واتس اب“.

وكان الجاني ينوي دفن الجثة بالمنزل وإخفاء معالم الجريمة، إلا أن زوجته فاجأته بالعودة، واتصلت بالسلطات الأمنية بمساعدة الجيران، ليتم القبض عليه، وهو حاليًا قيد التحقيق.