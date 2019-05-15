التفزيون التونسي
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من الدعاء للمخلوع إلى الصلاة خير من النوم في أذان المغرب.. “شاهد” التلفزيون التونسي يدار بـ”بالبركة” ويثير سخرية واسعة

كتب وطن
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تسبب الرسمي في سخرية واسعة على مواقع التواصل، لكثرة الأخطاء التقنية التي وقعت بها قنوات تلفزيون الدولة في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها أمس، الثلاثاء لدرجة وصف النشطاء أن التلفزيون الرسمي للدولة صار يدار بـ”البركة” حسب وصفهم.

القناة الحكومية التونسية “الوطنية الأولى” بثت آذان صلاة الفجر عوضا عن آذان المغرب ما أثار موجة سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفوجئ التونسيون يوم الثلاثاء 14 مايو، بعبارة “الصلاة خير من النوم” خلال رفع الآذان في وقت المغرب، ما جعل هذا الخطأ مصدر تندّر على الشبكات الاجتماعية.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قلة تركيز التقنيين العاملين في القناة، وتهكموا على عدم المبالاة التي يظهرونها في العديد من المناسبات بشكل يثير حفيظة البعض وسخرية البعض الآخر.

ولم يكن هذا الخطأ الأول الذي ترتكبه القنوات الحكومية خلال شهر ، حيث بثت القناة الوطنية الثانية في أول أيام شهر الصيام حلقة دينية قام فيها الداعية الذي يقدم البرنامج بالإشادة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والدعاء له ولزوجته، ما أثار أيضا موجة استياء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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  1. هزاب يقول

    ما عليش شهر الصوم والنوم لدى العرب ! وما فاز إلا النوم 1 خخخخخخ!

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