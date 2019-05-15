من الدعاء للمخلوع إلى الصلاة خير من النوم في أذان المغرب.. “شاهد” التلفزيون التونسي يدار بـ”بالبركة” ويثير سخرية واسعة

تسبب التلفزيون التونسي الرسمي في سخرية واسعة على مواقع التواصل، لكثرة الأخطاء التقنية التي وقعت بها قنوات تلفزيون الدولة في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها أمس، الثلاثاء لدرجة وصف النشطاء أن التلفزيون الرسمي للدولة صار يدار بـ”البركة” حسب وصفهم.

القناة الحكومية التونسية “الوطنية الأولى” بثت آذان صلاة الفجر عوضا عن آذان المغرب ما أثار موجة سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البارح التوانسة يستنوا في أذان المغرب على قناة الوطنية 1 ، حتى جاهم الصلاة خير من النوم 😁 pic.twitter.com/bL8MlXdkon — shadoun ♀ 🇹🇳على قلبها السلام (@shadounSelmi) May 15, 2019

وفوجئ التونسيون يوم الثلاثاء 14 مايو، بعبارة “الصلاة خير من النوم” خلال رفع الآذان في وقت المغرب، ما جعل هذا الخطأ مصدر تندّر على الشبكات الاجتماعية.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قلة تركيز التقنيين العاملين في القناة، وتهكموا على عدم المبالاة التي يظهرونها في العديد من المناسبات بشكل يثير حفيظة البعض وسخرية البعض الآخر.

ولم يكن هذا الخطأ الأول الذي ترتكبه القنوات الحكومية خلال شهر رمضان، حيث بثت القناة الوطنية الثانية في أول أيام شهر الصيام حلقة دينية قام فيها الداعية الذي يقدم البرنامج بالإشادة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والدعاء له ولزوجته، ما أثار أيضا موجة استياء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.