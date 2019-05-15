في الكويت .. شاب يطعن والده وأخاه ويحاول الانتحار للتخلص من جريمته!

افادت وسائل إعلامٍ كويتية، أن شاباً في العقد الثالث من عمره وجه بضع طعنات إلى والده، وحين حاول شقيقه الأصغر الدفاع عن والده ومنع اعتدائه تلقى طعنتين أيضًا، وحاول الجاني بعدها الانتحار للتخلص من جريمته.

وحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى ”الداخلية“ يفيد بوقوع مشاجرة وتبادل طعن، فتوجه رجال الأمن لموقع البلاغ، حيث عثر على 3 مصابين/ أب وابنيه، وتم نقلهم إلى المستشفى، وكانت حالة الأب حرجة فتم نقله للعناية المركزة.

وكشفت التحقيقات أن الجاني أحد ابني الأب (المجني عليه) وتبين أن لديه سجلًّا جنائيًّا في تعاطي المخدرات، كما تبين طلبه نقودًا من أبيه لشراء مخدرات، لكن الأخير رفض، فتطور الأمر إلى ملاسنة ثم مشاجرة، انتهت إلى إقدام الابن على طعن والده بضع طعنات.