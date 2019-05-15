صهيونية أكثر من الصهاينة.. ملكة جمال العراق تستفز الفلسطينيين وتُنصب نفسها محاميا للدفاع عن إسرائيل

تسببت ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة العيدان، في موجة غضب واسع على مواقع التواصل بعد سلسلة تغريدات استفزازية لها هاجمت فيها القضية الفلسطينية والمقاومة ودافعت عن الاحتلال.

"الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية"

ملكة جمال العراق السابقة في تصريحات جديدة للتطبيع مع الاحتلال والمعادية للفلسطينيين@AnaAlarabytv pic.twitter.com/TIMl551Cqd — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 15, 2019

ونشرت “عيدان” سلسلة ردود على تغريدات نشرها ناشطون على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، حيث قالت في إحداها: “الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية بل ميليشيا حماس الـ”إرهابية” تستخدم سكان غزة كدروع بشرية تطلق الصواريخ من المناطق السكنية، لذلك عندما ترد إسرائيل تستخدم صورا مروعة للضحايا وتروج لقضيتهم التي ليست مجرد حرية بل القضاء على إسرائيل!”.

Not Palestinian people seeking freedom but a TERRORIST militia Hamas using Gazans as human shield firing rockets from residential areas so when Israel respond they use horrific photos of the victims & promote their cause which is not just freedom but eradication of Israel! https://t.co/oyOnsCFS1V — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 8, 2019

وقالت في تغريدة ثانية مهاجمة حركة المقاومة حماس “إن المحتجين الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة ليسوا بمحتجين”.

Gaza isn’t even occupied! 10,000 rockets directed at civilians? Who are Christians & Muslims. You’re calling for violence and Hamas aren’t protesters they’re terrorist militia funded by Iran. Just ask many of the Arab countries who won’t even allow them in their lands… https://t.co/6t1IjVJV84 — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 12, 2019

كما نشرت العديد من التغريدات جاءت كلها في شكل ردود أفعال دافعت من خلالها عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن أخطاء حركة حماس.

Gaza isn’t even occupied! 10,000 rockets directed at civilians? Who are Christians & Muslims. You’re calling for violence and Hamas aren’t protesters they’re terrorist militia funded by Iran. Just ask many of the Arab countries who won’t even allow them in their lands… https://t.co/6t1IjVJV84 — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 12, 2019

وكانت ملكة جمال العراق قد أثارت في الماضي رد فعل قوي من خلال أخذ صورة شخصية مع ممثلة إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون ثم زيارتها تل أبيب.