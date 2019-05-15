صهيونية أكثر من الصهاينة.. ملكة جمال العراق تستفز الفلسطينيين وتُنصب نفسها محاميا للدفاع عن إسرائيل

تسببت ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة العيدان، في موجة غضب واسع على مواقع التواصل بعد سلسلة تغريدات استفزازية لها هاجمت فيها القضية الفلسطينية والمقاومة ودافعت عن الاحتلال.
ونشرت “عيدان” سلسلة ردود على تغريدات نشرها ناشطون على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، حيث قالت في إحداها: “الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية بل ميليشيا حماس الـ”إرهابية” تستخدم سكان غزة كدروع بشرية تطلق الصواريخ من المناطق السكنية، لذلك عندما ترد إسرائيل تستخدم صورا مروعة للضحايا وتروج لقضيتهم التي ليست مجرد حرية بل القضاء على إسرائيل!”.
وقالت في تغريدة ثانية مهاجمة حركة المقاومة حماس “إن المحتجين الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة ليسوا بمحتجين”.
كما نشرت العديد من التغريدات جاءت كلها في شكل ردود أفعال دافعت من خلالها عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن أخطاء حركة حماس.
وكانت ملكة جمال العراق قد أثارت في الماضي رد فعل قوي من خلال أخذ صورة شخصية مع ممثلة إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون ثم زيارتها تل أبيب.
ماذا تتوقعوا من انثى تكشف عن جسدها لتحصل على لقب ثم من بحاجة الى رايها سوى الحثالة امثالها