خلف الحربي
الهدهد

شيخة قطرية تلجم كاتباً سعودياً تطاول على قطر بالسخرية من الجزيرة والقواعد العسكرية

كتب خاص "وطن"
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ألجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الكاتب الصحفي والشاعر السعودي، خلف الحربي، بعد تطاوله على .

وقال الحربي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( معنى التعددية في قطر : قناة مع إيران.. والقواعد العسكرية مع (.

وردت آل ثاني على تغريدة الحربي قائلة :” لما تكون علاقاتك متوازنة مع الجميع، فهذا أمر يحسب لنا لا علينا 😉.. إنك تمسك العصا من النصف هذه تتسمى دبلوماسية وشطارة 👌🏻 “.

ويصادف خلال أيام الذكرى الثانية للحصار الذي فرضته ومن خلفها الإمارات والبحرين ومصر على قطر.

لم تتحقق أهداف الرباعي المحاصر، ولم تضعف أيضا عزيمة المحاصَرين في قطر، بل أكثر من ذلك تحولت كرة الحصار إلى لهب تتقاذفه العواصم والمواقف المحلية والعالمية؛ هذا ما تقوله شواهد عام كان الأطول والأكثر إثارة في العلاقة بين دول الخليج وشعوبه.

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  1. محمد بن ناصر يقول

    خوش علاقات متوازنه ودبلوماســيه وشــطاره يا شـــيخه مريم !!! كيف ســـيكون شــعور أصدقائكم الإيرانيين عندما تقلع قاذفات البي 52 من قطر وتقصف إيران ثم تعود للتزود بالوقود والذخيره من قاعدة العديد في قطر وتواصل قصفها لإيران؟؟؟ هل تعتقدون بهذه الســياســه الذكيه ســتخرجون ســالمين من المواجهه؟؟؟

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  2. الربوع يقول

    ألجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني!
    بس يا شيخة مريم الذي يمسك العصا من الوسط يريد يرقص ههههههههههههه!
    كلكم محميات ودول وظيفية وادوات للغرب المستعمر تدفعون مقابل البقاء على عروشكم! لكن وللحقيقة قطر افضل واشطر واذكى من البقرة السعودية والغنمة السودة الاماراتية! هههههههههههههه

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