شيخة قطرية تلجم كاتباً سعودياً تطاول على قطر بالسخرية من الجزيرة والقواعد العسكرية

ألجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الكاتب الصحفي والشاعر السعودي، خلف الحربي، بعد تطاوله على قطر.

وقال الحربي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( معنى التعددية في قطر : قناة الجزيرة مع إيران.. والقواعد العسكرية مع أمريكا (.



معنى التعددية في قطر : قناة الجزيرة مع إيران🇹🇯 .. والقواعد العسكرية مع أمريكا🇺🇸 — خلف الحربي (@khalaf_h) ١٤ مايو ٢٠١٩

وردت آل ثاني على تغريدة الحربي قائلة :” لما تكون علاقاتك متوازنة مع الجميع، فهذا أمر يحسب لنا لا علينا 😉.. إنك تمسك العصا من النصف هذه تتسمى دبلوماسية وشطارة 👌🏻 “.



لما تكون علاقاتك متوازنة مع الجميع، فهذا أمر يحسب لنا لا علينا 😉

إنك تمسك العصا من النصف هذه تتسمى دبلوماسية وشطارة 👌🏻 pic.twitter.com/9ZexUp1hOQ — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ١٥ مايو ٢٠١٩

ويصادف خلال أيام الذكرى الثانية للحصار الذي فرضته السعودية ومن خلفها الإمارات والبحرين ومصر على قطر.

لم تتحقق أهداف الرباعي المحاصر، ولم تضعف أيضا عزيمة المحاصَرين في قطر، بل أكثر من ذلك تحولت كرة الحصار إلى لهب تتقاذفه العواصم والمواقف المحلية والعالمية؛ هذا ما تقوله شواهد عام كان الأطول والأكثر إثارة في العلاقة بين دول الخليج وشعوبه.