شاهد ماذا حدث أثناء الصيام وقرب إحدى أطهر بقاع الأرض “المسجد النبوي”!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور من السعودية، اعتبره ناشطون صادما ومنتهكا لحرمة الشهر الفضيل.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، مشاجرة كبيرة في نهار رمضان اندلعت بين عدد من السعوديين بالقرب من المسجد النبوي.

متداول / مشاجرة أثناء الصيام وبالقرب من إحدى أطهر بقاع الأرض وهو المسجد النبوي الشريف ! pic.twitter.com/k4rmJ5h7xL — المجلس (@Almajlliss) May 15, 2019

ونتج عن الشجار العنيف هرج ومرج وأصوات صراخ بثت الرعب في قلوب المارة كما يظهر بالفيديو.

وعبر ناشطون عن صدمتهم من كون هذا المشهد في أرض مقدسة كالسعودية، فضلا عن أنه في نهار رمضان ودعو السلطات للتدخل وضبط الساحات القريبة من الأماكن المقدسة لحفظ أمن المعتمرين والزوار.