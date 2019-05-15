شاهد ماذا حدث أثناء الصيام وقرب إحدى أطهر بقاع الأرض “المسجد النبوي”!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور من السعودية، اعتبره ناشطون صادما ومنتهكا لحرمة الشهر الفضيل.
وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، مشاجرة كبيرة في نهار رمضان اندلعت بين عدد من السعوديين بالقرب من المسجد النبوي.
ونتج عن الشجار العنيف هرج ومرج وأصوات صراخ بثت الرعب في قلوب المارة كما يظهر بالفيديو.
وعبر ناشطون عن صدمتهم من كون هذا المشهد في أرض مقدسة كالسعودية، فضلا عن أنه في نهار رمضان ودعو السلطات للتدخل وضبط الساحات القريبة من الأماكن المقدسة لحفظ أمن المعتمرين والزوار.
طرش بهائم الله يلعنكم