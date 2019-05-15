شجار قرب المسجد النبوي
شجار قرب المسجد النبوي
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شاهد ماذا حدث أثناء الصيام وقرب إحدى أطهر بقاع الأرض “المسجد النبوي”!

كتب وطن
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور من ، اعتبره ناشطون صادما ومنتهكا لحرمة الشهر الفضيل.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، مشاجرة كبيرة في نهار اندلعت بين عدد من السعوديين بالقرب من المسجد النبوي.

ونتج عن الشجار العنيف هرج ومرج وأصوات صراخ بثت الرعب في قلوب المارة كما يظهر بالفيديو.

وعبر ناشطون عن صدمتهم من كون هذا المشهد في أرض مقدسة كالسعودية، فضلا عن أنه في نهار رمضان ودعو السلطات للتدخل وضبط الساحات القريبة من الأماكن المقدسة لحفظ أمن المعتمرين والزوار.

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  1. Sam يقول

    طرش بهائم الله يلعنكم

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