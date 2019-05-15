شاهد| صور من داخل مستشفى مسقط الخاص تثير استياء العُمانيين .. تعرّفوا على قصّتها!

اثارت صورٌ تناقلها ناشطون عمانيون على مواقع التواصل، من احتفالٍ بمستشفى مسقط الخاص، بمناسبة يوم التمريض العالمي، استياءً واسعاً.
ويظهر في الصور المتداولة الموظفون المحتفلون ومعظمهم من الوافدين الهنود، بينما لم يظهر الا 3 عُمانيين فقط بين المحتفلين. –وفق النشطاء العمانيين-
واعتبر مغرّدون عمانيون، أن هذه الصور دليلاً واضحاً على سيطرة الوافدين على الوظائف في السلطنة، في الوقت الذي ما زال فيه العاطلون العُمانيون عن العمل، يبحثون عن وظائف.
وجدد المغرّدون مطالبهم بـ”تعمين الوظائف”، فيما تساءل آخرون إذا ما كان لدى وزارة القوه العاملة في السلطنة علم عن نسبة “التعمين”.
ويتصدر هاشتاغ #باحثون_عن_عمل_يستغيثون بين الفينة والأخرى مواقع التواصل في السلطنة، ومن خلاله يطالب العاطلون عن العمل في السلطنة بالنظر في قضيتهم والعمل على إيجاد حلول وفرص عمل للمتخرجين من الجامعات، مناشدين السلطان قابوس بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم.
العمانيون لا يحبون هذة الاعمال او ان رواتبها قليلة!على العموم العالم كلة يستعين بالكوادر الطبية من شبة القارة الهندية لمهارتهم واجورهم المنخفظة.
يا سذاجة وغباء المغردين المسقطيين والعمانيين! اسم المنشأة مستشفى خاص ! طيب هو انتم قمتم بالتعمين في المستشفيات الحكومية حتى تتكلموا عن مستشفيات خاصة واستثمار في الأغلب لرجال أعمال هنود والعماني هو واجهة فقط ! كيف تتحكم في أموال الآخرين ؟ كيف تحشر نفسك في مال ليس لك فيه ناقة ولا جمل ؟ هي شغل سلب ونهب يعني؟ يا اخي في المستشفيات العمانية نفس هذه العينات تعمل غير مؤهلة ما تملك شهادة ووو لكن العماني وخاصة فئة الممرضات وحتى الأطباء معاملتهم للعمانيين أسوأ ما تكون ! والعمل يجري بأسوأ شكل ! والمشاكل يوميا ! غير التهرب من خدمة المرضى والخروج من مكان العمل والاختباء داخل المؤسسات الصحية لما تزيد الزحام والمرضى ! وسائل الاعلام المسقطية العمانية تحمل العديد من تلك الشكاوي والكوارث ! فلماذا تخدعون أنفسكم بأن مثل هذه المؤسسات يجب ان تعمن وظائفها؟ ! خخخخخخ! وقبل حتى الحديث عن التعمين شوف الصورة معبرة جدا اللي في الأمام كلهم ستجدهم من الذين هم مسنودين ولهم ظهر في المؤسسة حتى إنهم في مقدمة الصورة والعمانيين الاثنين اللي في الصورة في الخلفية امعة 1 تماما مثل بلدهم في المؤخرة دائما ! خخخخخ! ازعل او ما تزعل ما عاد عندكم أموال تشغلوا أبنائكم لذا رجعتم لأوراقكم القديمة والحديث عن العمالة الوافدة لذا سيطول جوعكم كثيرا 1 هاهاها هععع!
اقول ماتاكل تبن