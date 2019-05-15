شاهد| صور من داخل مستشفى مسقط الخاص تثير استياء العُمانيين .. تعرّفوا على قصّتها!

اثارت صورٌ تناقلها ناشطون عمانيون على مواقع التواصل، من احتفالٍ بمستشفى مسقط الخاص، بمناسبة يوم التمريض العالمي، استياءً واسعاً.





ويظهر في الصور المتداولة الموظفون المحتفلون ومعظمهم من الوافدين الهنود، بينما لم يظهر الا 3 عُمانيين فقط بين المحتفلين. –وفق النشطاء العمانيين-

واعتبر مغرّدون عمانيون، أن هذه الصور دليلاً واضحاً على سيطرة الوافدين على الوظائف في السلطنة، في الوقت الذي ما زال فيه العاطلون العُمانيون عن العمل، يبحثون عن وظائف.

وجدد المغرّدون مطالبهم بـ”تعمين الوظائف”، فيما تساءل آخرون إذا ما كان لدى وزارة القوه العاملة في السلطنة علم عن نسبة “التعمين”.

إحتفال مستشفى مسقط الخاص بيوم التمريض العالمي

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عارفيلها باه ، طايحه في ظهر غيركم. pic.twitter.com/pPh6BHkPwi — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) May 15, 2019

لو تم تطبيق #الإحلال في هذه المؤسسة الخاصة.. كم باحث عن عمل سيجد فرصة؟!

أكاد أجزم أن الكثير من الوافدين في هكذا قطاعات ليس لديهم سوى الخبرة المكتسبة من الممارسة دون مؤهل أكاديمي.. وربما بعضهم بشهادة مزورة!! @PAMR_PAMR1@Oman_GC @springism414 — سيف المخمري (@SaifMakhmari) May 15, 2019

يجب أن تصدر وزارة الصحة قرارا بتعمين جميع الوظائف الطبية الإدارية والفنية في المستشفيات الخاصة. — أحمد الخروصي (@AhmedKharousi85) May 15, 2019

كبرت الصوره وشفت ثلاثة عمانيين. لكن لا تلوموا القطاع الخاص لوموا القطاع العام فهو يفترض أن يكون مبادرا ب #احلال_العماني ومن ثم شركات القطاع الخاص.

فليس من المنطق أن يكون يطالب القطاع الخاص بالتعمين ويترك القطاع العام. — علي بن سعيد الحجري (@Alialhjri562) May 15, 2019

ويتصدر هاشتاغ #باحثون_عن_عمل_يستغيثون بين الفينة والأخرى مواقع التواصل في السلطنة، ومن خلاله يطالب العاطلون عن العمل في السلطنة بالنظر في قضيتهم والعمل على إيجاد حلول وفرص عمل للمتخرجين من الجامعات، مناشدين السلطان قابوس بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم.