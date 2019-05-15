شاهد| صورة نادرة لشقيقة سلطان عمان قابوس بن سعيد

تداول ناشطون عُمانيون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورةً نادرةً لشقيقة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.
وتظهر في الصورة شقيقة السلطان الراحلة أميمة بنت سعيد بن تيمور .
وكان ناشطون عمانيون تداولوا صورة نادرة أخرى لوالدة السلطان “ميزون بنت أحمد بن علي المعشني”، مرتديةً زياً عُمانياً أصيلاً.
وترحّم المغرّدون العمانيون على شقيقة والدة السلطان، ودعوا لهما بالمغفرة، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.
ربي يرحمهن ويسكنهن فسيح جناته.
غفر الله لهما واسكنهما فسيح جناته
رحم الله وجوه غطتها الثرى ورحلت من دار الفناء إلى دار الخلود… عسى ربي أن يجعل تلك الأرواح في أعلى جناته مستمتعين، ضاحكين، مستبشرين، آمنين… اللهم آميييين يارب العالمين
ليست شقيقته ! أخته ! والدتها فاطمة بنت علي المعشني توفيت البنت أولا عام 2002م وتوفيت الأم في عام 2011م ! لكن ايش قصة الصور والذكريات اللي كل يوم طالعة في مسقط وعمان ؟ هل معنى ان قريبا سيحدث شيئا ما في مسقط وعمان؟ هناك أمور تسير على نار هادئة ! قريبا سينتهي أمرا ما في مسقط وعمان وسيدخلون في متحف التحنيط ! ولن يفيدهم الصهاينة والفرس ! خخخخخخخ! ويا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش! هععععع1 مسقط وعمان ام المهازل!