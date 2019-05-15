شاهد| صورة نادرة لشقيقة سلطان عمان قابوس بن سعيد

تداول ناشطون عُمانيون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورةً نادرةً لشقيقة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وتظهر في الصورة شقيقة السلطان الراحلة أميمة بنت سعيد بن تيمور .

وكان ناشطون عمانيون تداولوا صورة نادرة أخرى لوالدة السلطان “ميزون بنت أحمد بن علي المعشني”، مرتديةً زياً عُمانياً أصيلاً.

وترحّم المغرّدون العمانيون على شقيقة والدة السلطان، ودعوا لهما بالمغفرة، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.