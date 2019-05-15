“شاهد” ردّ مُفحم ومُلجم من الإعلامي العُماني عادل الكاسبي على المسيئين للسلطنة بعد تفجيرات الفجيرة

ألجمَ الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي، المرتزق الأردني يوسف علاونة، الذي تطاول على سلطنة عمان، وكذلك الاصوات المحسوبة على أنظمة خليجية تعرّضت بالاساءة للسلطنة، في أعقاب حادثة السفن الأربعة في ميناء الفجيرة الإماراتي.

وفنّد الإعلامي “الكاسبي” مزاعم وأكاذيب المدعو “علاونة” وحسابات مواقع تواصل اجتماعيّ ضد عُمان.

واكد “الكاسبي” أن اسم سلطنة عمان يُزج به في مثل هذه الحوادث عندما تكون دولة الامارات طرفاً والجمهورية الإسلامية الإيرانية طرفاً آخر.

وحاول علاونة اتهام سلطنة عمان بحادثة السفن الاربعة، بقوله إنه لولا “التساهل العُماني” لما حدثت تلك العمليات.

وقال الاعلامي العماني إن حركة السفن الأربعة كانت مثيرة للشّك، حيث كانت إحدى السفينتين السعوديتين تحمل عناصر أمن مسلحة ومدربة على أي عمليات قرصنة بحرية، مستغرباً في ذات الوقت “اختفاء” مسار السفينة السعودية الثانية من السجل الإلكتروني.

وأضاف أن السفينة النرويجية غادرت المياه الإقليمية العمانية ودخلت المياه الإقليمية الإماراتية في الفجيرة قبل موعدها بسبع ساعات، بينما السفينة الاماراتية فكانت تتوقف عن السير كل 20 دقيقة.

ونوه الى نقطة مهمة تتمثل في أن عمليات التخريب للسفن جرت منطقة ذات كثافة ملاحية، متسائلاً عن دلالة هذا الأمر.

وقال الكاسبي إن “المستأجرين” من أمثال “علاونة” يخرجون لتبرير فشل القيادات عبر التدخل العماني تارةً، والتساهل العماني تارةً أخرى، وكذلك تقارب السلطنة مع بعض الدول. وختم مؤكداً على أن سلطنة عمان قيادةً وشعباً أكبر وأعظم مما يذكر ضدها.

شماعة فشلهم كالآتي:-

١- تم تهريب الأسلحةعن طريق سلطنة عمان

٢- المساعدة العمانية لإيران .

٣- التقارب العُماني الإيراني .

٣- التساهل العُماني pic.twitter.com/DFfSFSuMYn — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) May 14, 2019

وكان “علاونة” خرج في فيديو مهاجماً لغة بيان سلطنة عمان الذي دعته فيه إلى “تجنب أية مسببات تمس أمن واستقرار المنطقة”، وأعربت عن “أسفها البالغ ورفضها تلك الحوادث غير المسؤولة”.

وأكدت سلطنة عمان في بيانها أهمية “تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة”.