“شاهد” بأوامر مُشغّليه في أبوظبي.. المرتزق علاونة يهاجم سلطنة عمان بسبب تفجيرات الفجيرة!

يبدو أن مُشغلي المرتزق الأردني يوسف علاونة، في الإمارات، أوعزوا له بالهجوم على سلطنة عمان، في أعقاب بيانها الذي دعت فيه السلطنة، الأربعاء، إلى “تجنب أية مسببات تمس أمن واستقرار المنطقة”، بعد تعرّض 4 سفن شحن تجارية “لعمليات تخريب” بميناء الفجيرة البحري الإماراتي.

وخرج “علاونة” في فيديو مهاجماً لغة بيان سلطنة عمان وتوقيته.

وأصدرت سلطنة عمان الأربعاء بياناً، أشارت فيه إلى متابعتها باهتمام “الحوادث التي تعرضت لها عدد من السفن التجارية قبالة سواحل الإمارات”.

وأعربت السلطنة عن “أسفها البالغ ورفضها تلك الحوادث غير المسؤولة”.

وأكدت أهمية “تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة”.