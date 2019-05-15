“شاهد” بأوامر مُشغّليه في أبوظبي.. المرتزق علاونة يهاجم سلطنة عمان بسبب تفجيرات الفجيرة!

يبدو أن مُشغلي المرتزق الأردني يوسف علاونة، في الإمارات، أوعزوا له بالهجوم على سلطنة عمان، في أعقاب بيانها الذي دعت فيه السلطنة، الأربعاء، إلى “تجنب أية مسببات تمس أمن واستقرار المنطقة”، بعد تعرّض 4 سفن شحن تجارية “لعمليات تخريب” بميناء الفجيرة البحري الإماراتي.
وخرج “علاونة” في فيديو مهاجماً لغة بيان سلطنة عمان وتوقيته.
وأصدرت سلطنة عمان الأربعاء بياناً، أشارت فيه إلى متابعتها باهتمام “الحوادث التي تعرضت لها عدد من السفن التجارية قبالة سواحل الإمارات”.
وأعربت السلطنة عن “أسفها البالغ ورفضها تلك الحوادث غير المسؤولة”.
وأكدت أهمية “تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة”.
هههههههههههه
علونه ما عجبنه بيانا . غيب دق راسك على الجدار وعلي صياحك زيادة ما انت ولا معزببنك يعلمنا ابش نقول ومتى نقول يا مرتزق.
عﻻونه كم ديس عيش معطاي؟
مجرد لقيط وأمثال هاللقطاء يتم التقاطهم ليمثلوا دولا للأسف أن تنزل مثل هذه الدول وتتبنى أمثال هؤلاء الحثالة لكن كل إناء ينضح بما فيه وعلاونة يمثل من يدسه وكن يرسله ومن يدفع له فهم شركاء والطيور على أشكالها تقع .شخص مثله يعترف بحبه لشرب بول معزبيه ماذا ننتظر منه غير هذا .غير السفالة والحقارة والدناءة ولا نستغرب أن تكون هذه دول نفسها من فعلت بنفسها ما فعلت لأمر لا يعلمه إلا الله
روح بحث عن شغل الاخوه فالامارات أهل ثقافات فالسياسه ما حاطينك انته تتكلم عنهم
أجمل شيء أول ما تتعرض مسقط وعمان للهجوم تسمع الصياح والعويل لأذناب الامن المخترق وتنفجر ضاحكا على كلامهم السطحي التافه ! بس حلو الضحك عليهم والتسلية بهم في رمضان! خخخخخخ1