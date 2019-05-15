حتى يخلو لها الجو مع عشيقها .. هكذا قتلت زوجة عربية زوجها بـِ20 حبّة فياغرا!!

اتُهمت زوجة في مصر بقتل زوجها الذي يعمل مندوب مبيعات في دولة عربية، حتى يخلو لها الجو مع عشيقها.

وبيّنت التحقيقات في القضية أن الزوجة وضعت لزوجها على مدار يومين، 20 حبة فياغرا في الشوربة، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم لديه ووفاته.

وتلقى قسم شرطة الظاهر، وسط القاهرة، ، ليلة أول من أمس، بلاغاً من كنزي (16 عاماً)، تتهم والدتها، وتدعى نسرين (39 عاماً)، بالارتباط بعلاقة مشبوهة مع شاب وأنه وراء وفاة أبيها، الذي سقط فجأة مغشياً عليه، وغادر الحياة.

وتم توقيف الزوجة، واعترفت أنه تربطها علاقة مع شاب، وأنها قامت بوضع كمية كبيرة من منشط الفياغرا في الشوربة الخاصة بزوجها، أثناء تناوله وجبة الإفطار على مدار يومين، للتخلص منه بشكل يجعل الوفاة تبدو طبيعية.

وقررت النيابة العامة، حبس زوجة المتوفى وعشيقها (وهو سمسار عقارات)، على ذمة التحقيقات، ودفن الزوج الضحية.