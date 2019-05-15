السرطان ينهش جسد أسماء الأسد و”الكيماوي” لا يجدي نفعا.. تدهور حاد بصحتها وابنتها تسأل الدعاء

زعمت وسائل إعلام ومغردين سوريين أن برامج العلاج الكيماوي التي اتبعتها أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، فشلت في وقف انتشار المرض، ما تسبب بغيابها منذ ظهورها الأخير، ونسبت وسائل الإعلام الناقلة هذه الأنباء لمؤيدين للنظام في دمشق.

وذكر مغردون سوريون أنه راجت شائعات على نطاق ضيق في أوساط مؤيدي النظام بمدينة دمشق، عن تدهور صحة أسماء زوجة بشار الأسد -التي تعاني من مرض سرطان الثدي- في الأسابيع الأخيرة إلى مرحلة هي الأخطر منذ الإعلان عن إصابتها في شهر أغسطس الماضي.

ولم يتسن لنا التأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة بشكل مستقل، كما لم يصدر أي تصريح رسمي من النظام السوري تجاه هذه الأنباء.

يشار إلى أنه قبل أيام كتبت زين بشار الأسد، ابنة أسماء دعاء على صفحتها الشخصية في “فيسبوك”، تتوسل فيها الله أن يشافي أمها، ويلبسها “ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً..”، وتمنت على متابعيها الدعاء لأمها “بالشفاء العاجل بحق هذا الشهر الكريم”.

وفي السنوات الماضية، حاولت أسماء الأسد المولودة في بريطانيا في العام 1975، تقديم وجه إنساني ولطيف للنظام، عبر حملات دعائية غطت زيارات الجرحى من جنود زوجها وحفلات الاستقبال التي كانت تقيمها لأرامل القتلى في صفوف قواته.