محلل سياسي أردني: ضربة أمريكية لأهداف إيرانية خلال ساعات ردا على هجوم الفجيرة والرياض

قال المحلل السياسي الأردني، نصير العمري، إنه يتوقع قيام أمريكا بتوجيه ضربة عسكرية لإيران خلال ساعات ردا على الهجمات التي طالت ميناء الفجيرة الإماراتي وكذلك قصف منشآت نفطية سعودية في الرياض اليوم، الثلاثاء.

“العمري” وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) دون ما نصه:”أتوقع ضربة أمريكية لأهداف إيرانية خلال ساعات أو أيام ردا على هجوم الفجيرة والرياض.”

أتوقع ضربة أمريكية لأهداف إيرانية خلال ساعات او أيام ردا على هجوم الفجيرة والرياض. ارشح القوات الإيرانية في #سوريا لمثل هذه الضربة. — د. نصير العمري (@dr_naseer) May 14, 2019

وتابع:”أرشح القوات الإيرانية في سوريا لمثل هذه الضربة.”

وهاجم السياسي الأردني أيضا المحللين السعوديين للموقف بقوله:”أتعجب من المحللين السعوديين، عندما استهدفت ناقلة نفط سعودية في الفجيرة قالوا هذه مياه دولية ويتوجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم ثم جاءت الضربة في الرياض فقال المحللون بأن النفط سلعة استراتيجية ويجب على المجتمع الدولي الرد.”

اتعجب من المحللين السعوديين. عندما استهدفت ناقلة نفط سعودية في الفجيرة قالوا هذه مياه دولية ويتوجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم ثم جاءت الضربة في الرياض فقال المحللون بأن النفط سلعة استراتيجية ويجب على المجتمع الدولي الرد. سؤالي: ما هو دوركم في الدفاع عن انفسكم؟ #السعودية — د. نصير العمري (@dr_naseer) May 14, 2019

وأضاف متسائلا:”ما هو دوركم في الدفاع عن انفسكم؟”

وكان متحدث عسكري للحوثيين أعلن أن سبع طائرات مسيرة استهدفت محطة ضخ البترول قرب ينبع وأدت لتوقف ضخ النفط بشكل كامل، وأثرت بشكل مباشر في ما وصفه باقتصاد العدو.

وقال عن العملية إنها جاءت بعد رصد دقيق وتعاون من بعض أبناء المنطقة، وأكد أن جماعته ستستفيد من كل الخبرات والإمكانات لردع ما يصفه بالعدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني.

وأقرت السعودية بوقوع هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على منشآت نفطية سعودية، بعدما أعلن الحوثيون في اليمن ضرب منشآت حيوية سعودية في “عملية عسكرية كبرى”.

وصرّح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية- بأن محطتي ضخ لخط الأنابيب “شرق غرب” الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات مسيرة مفخخة بين السادسة والسادسة والنصف (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الإمارات يوم الأحد أن أربع سفن تجارية من جنسيات مختلفة تعرضت “لعمليات تخريبية” قرب إمارة الفجيرة في المياه الاقتصادية الإماراتية، وفي وقت لاحق كشفت السعودية أن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا من أهداف ذلك التخريب.