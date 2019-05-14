عائض القرني مؤكداً أنه على دين ابن سلمان.. هذا ما قاله عن هجوم الرياض واستهداف آبار النفط

انتفض الداعية السعودي عائض القرني عبر وسم “#الهجوم_الارهابي” الذي تصدر مواقع التواصل في السعودية، للدفاع عن النظام السعودي بأوامر الديوان الملكي والتعليق على الهجوم الخطير على الرياض واستهداف محطتين للنفط والتقليل من حدته حيث كشف عن تهاوي المنظومة الدفاعية السعودية.

“القرني” الذي خرج قبل أيام ليعتذر عن ماضيه ويقول إنه أصبح يتبع الدين الإسلامي الذي ينادي به ولي العهد محمد بن سلمان، خرج ليؤكد على ذلك وقال في تغريدة له رصدتها (وطن) :”مهما كاد الكائدون، ودبّر الحاقدون، سنُدافع عن وطننا بالنفس والنفيس،وبالدم والروح”

مهما كاد الكائدون، ودبّر الحاقدون،

سنُدافع عن وطننا بالنفس والنفيس،وبالدم والروح،

ولن نسمح لأي مُتربص،ولا حاسد،ولا حاقد، أن يمسّ أمننا ولا استقرارنا ولا قيادتنا بسوء،

وستظل السعودية دار إيمان وأمان،وأرض إسلام وسلام،

لدعوة ابراهيم،وبركة نبوة مُحمد عليهما السلام.

#الهجوم_الإرهابي pic.twitter.com/HqEtKololq — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) May 14, 2019

وتابع في تعليقه على استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية وإصابتها بأضرار بالغة في الرياض:”ولن نسمح لأي مُتربص،ولا حاسد،ولا حاقد، أن يمسّ أمننا ولا استقرارنا ولا قيادتنا بسوء، وستظل السعودية دار إيمان وأمان،وأرض إسلام وسلام، لدعوة ابراهيم،وبركة نبوة مُحمد عليهما السلام.”

وتعرضت محطتي ضخ لخط الأنابيب “شرق — غرب” الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية، إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات دون طيار في وقت سابق، اليوم الثلاثاء. وذلك بحسب قناة “الحرة”.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن الهجوم الذي وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، نفذته طائرات درون مفخخة، ونجم عنه حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.

قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام إن ما وصفها بالعملية العسكرية الكبرى التي قامت بها الجماعة اليوم ضد منشآت نفطية سعودية، تعتبر انتقالا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد السعودية.

وأوضح أن المرحلة الجديدة في التصعيد ضد من يصفها بالعدو الغاشم سيكون عنوانها الأبرز هو الاستهداف الاقتصادي المفتوح حتى تكف السعودية عن استهداف اليمن وتتوقف عن الاعتداء على اليمنيين.

وأشار إلى أن لدى جماعته قائمة بأهداف حساسة واستثنائية وأكثر مما يتوقع السعوديون وسيتم استهدافها لاحقا إذا لم يتوقف ما يصفه بالعدوان ضد بلاده.

وكان متحدث عسكري للحوثيين أعلن أن سبع طائرات مسيرة استهدفت محطة ضخ البترول قرب ينبع وأدت لتوقف ضخ النفط بشكل كامل، وأثرت بشكل مباشر في ما وصفه باقتصاد العدو.

وقال عن العملية إنها جاءت بعد رصد دقيق وتعاون من بعض أبناء المنطقة، وأكد أن جماعته ستستفيد من كل الخبرات والإمكانات لردع ما يصفه بالعدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني.