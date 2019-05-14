“شاهد” جنرال الإمارات خليفة حفتر يطوف حول الكعبة بكل أريحية وسط حراسة مشددة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، أظهر الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا وهو يطوف حول الكعبة ما فجر موجة غضب واسعة، حيث تمنع السلطات السعودية القطريين والسوريين من الحج بينما الجنرال المارق يتجول في بيت الله بكل أريحية.. بحسب وصف النشطاء.

وظهر قائد ما يسمى بـ “الجيش الوطني الليبي” الجنرال خليفة حفتر الذي يقود هجوم غاشم على طرابلس تمت إدانته دوليا وقدمت على إثره طلبات للقبض على حفتر ومحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب، وهو يطوف حول الكعبة في مكة المكرمة أثناء أدائه شعائر العمرة.

يطوف مجرم #ليبيا وقاتل المسلمين في الشهر الحرام ببيت ابراهيم ويُحرم المؤمنون في بلاد المسلمين من زيارة البيت العتيق. ربنا إنا مغالون فانتصر ! pic.twitter.com/IxVK3ZDzYN — محمد هنيد (@MohamedHnid) ١٤ مايو ٢٠١٩

يشار إلى أنه للعام الثالث على التوالي، حال الحصار الذي تتزعمه السعودية والإمارات على قطر بين حجاج الأخيرة وأداء الحج والعمرة.

وقد عبر قطريون ومقيمون في دولة قطر عن خيبة أملهم من عدم تمكنهم من أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة، واستنكر هؤلاء تحويل فريضة الحج إلى أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية، بينما سمحت السلطات السعودية للحجاج الإيرانيين بالتوجه إلى الديار المقدسة.

صحيفة “الشرق” القطرية تساءلت في تقرير لها: كيف يصل الحجاج والمعتمرين القطريين أو المقيمين على أرض قطر إلى الأراضي المقدسة؟.. سؤال قد يبدو سهلاً وإجابته لدى المطبلين لسياسات الحصار والقمع والمنشار سهلة ليردون : عبر المسار الإلكتروني .

وتابعت الصحيفة أنه إذا دخل المواطن القطري أو المقيم على الرابط الإلكتروني المنشور سعودياً لن يجده يعمل أصلاً فهو رابط وهمي، وليس له أي أساس في الواقع، ولا يعمل ولا يؤدي إلى شيء أصلاً، فلا يفتح داخل قطر أو خارجها .

وبالإضافة إلى حرمان القطريين من التقدم الرسمي بطلب الحج والحملة، يأتي حرمانهم من طيران مباشر من السعودية إلى الدوحة، فوسط موسم يضج بالرحلات الجوية، مطلوب من الحاج القطري أو المقيم على أرض قطر أن يعاني الأمرين من الحجز الترانزيت ويبقى بالساعات في مطارات الدول لكي يسافر إلى السعودية أو يعود منها، ومنهم كبير السن والمريض .

وتضيف صحيفة “الشرق” : كيف يأمن القطري أو المقيم في قطر على نفسه في السعودية وسط حملات التحريض التي تطال القطريين في الإعلام السعودي وتشوه صورتهم؟ .. وبالإضافة إلى القبض التعسفي واعتقال القطريين في السعودية بلا أي ذنب أو قضية، خاصة مع تسييس السلطات السعودية لشعيرة الحج وإمكانية استخدامها لاستدراج القطريين إلى الرياض وتلفيق اتهامات أمنية لهم كما حدث من قبل.