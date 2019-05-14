جمال ريان: “المخابرات السعودية تُعد برامج المديفر .. ويقدّمها كضابط بغرفة تحقيق مع معارضين سعوديين متحولين”!

اعتبر الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، أن الحوارت التي يجريها الإعلامي السعودي عبد الله المديفر، تُعدّها له المخابرات السعودية.

وقال “ريان” في تغريدةٍ له عبر “تويتر”: “وأنت تشاهد الحوارت التي أعدتها المخابرات السعودية ويجريها الاعلامي عبد الله المديفر تشعر انك أمام ضابط مخابرات محترف في غرفة تحقيق مع المعارضين السعودين المتحولين خوفا على حياتهم بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول”.

وأنت تشاهد الحوارت التي أعدتها المخابرات السعودية ويجريها الاعلامي عبد الله المديفر @almodifer تشعر انك أمام ضابط مخابرات محترف في غرفة تحقيق مع المعارضين السعودين المتحولين خوفا على حياتهم بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول #السعودية #الخليج pic.twitter.com/mtd0FMpjMb — جمال ريان (@jamalrayyan) May 14, 2019

وكان المغرّد الشهير “مجتهد”كشف ، معلوماتٍ صادمة عن بعض ضيوف برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية” الذي يقدّمه المذيع السعودي عبدالله المديفر .

وقال “مجتهد” على “تويتر” إنّ أحد ضيوف المديفر -لم يذكر اسمه- كان قد اتهم بـ “جريمة أخلاقية” في الثمانينات وتدخل الملك فهد وقتها واغلق الملف.

وتابع أن هذا الضيف يتعرض الآن للابتزاز إن لم يتكلم بما أمروه، فسيُفتح الملف ويحاكم ويفضح ويقام عليه الحد، فتحمس في قول ما يريدون حتى قال في نهاية الجلسة “وصلت الرسالة” يعني هل قلت المطلوب؟.بحسب ما ذكر “مجتهد”

أحد ضيوف المديفر كان قد اتهم بـ "جريمة أخلاقية" في الثمانينات وتدخل الملك فهد وقتها واغلق الملف، والآن تعرض للابتزاز إن لم يتكلم بما أمروه فسيفتح الملف ويحاكم ويفضح ويقام عليه الحد، فتحمس في قول ما يريدون حتى قال في نهاية الجلسة "وصلت الرسالة" يعني هل قلت المطلوب؟ — مجتهد (@mujtahidd) May 11, 2019

وأضاف “مجتهد” أن ضيفاً آخر من ضيوف “المديفر” ممنوع من السفر منذ ما يزيد عن عام، وتقدم أكثر من مرة بطلب رفع الحظر ورفض الطلب، ولم تتمكن سفارة الدولة الأخرى التي يحمل جوازها “الفزعة” له في رفع الحظر، ثم عرض عليه أن يكون كلامه مع المديفر ثمنا لرفع الحظر فوافق بحماس وتحدث بما يريدون متأملا في رفع الحظر.

ضيف آخر من ضيوف المديفر ممنوع من السفر منذ ما يزيد عن عام، وتقدم أكثر من مرة بطلب رفع الحظر ورفض الطلب، ولم تتمكن سفارة الدولة الأخرى التي يحمل جوازها الفزعة له في رفع الحظر ، ثم عرض عليه أن يكون كلامه مع المديفر ثمنا لرفع الحظر فوافق بحماس وتحدث بما يريدون متأملا في رفع الحظر. — مجتهد (@mujtahidd) May 11, 2019

وختم بالقول: ليس من المتوقع أن تَسلم الشخصية الأولى من عقوبة سواء في فتح الملف المذكور أو محاكمته بالإرهاب طبقا لـ”اعترافاته” في اللقاء. وليس من المتوقع أن يلغى منع السفر عن الشخصية الثانية حتى لو ظهر في مقابلات أخرى ونطق بمزيد من الكلام الذي يؤمر بقوله. الحصيلة: بيع الذمة دون مقابل.

واستضاف المديفر في إحدى حلقات البرنامج، الداعية السعودي عائض القرني، وخلال اللقاء شنّ الأخير هجوماً على دولة قطر وتركيا، معلناً أنه انضم الى دين محمد بن سلمان.

وفي حلقةٍ أُخرى، استضاف “المعارض” السعودي السابق كساب العتيبي، وساق أكاذيب وافتراءات ضدّ دولة قطر هو الآخر.

