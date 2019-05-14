بعد أن فضح مخططه.. ترامب ينفي وجود خطة لإرسال “120” ألف جندي للشرق الأوسط

نفى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أن تكون هناك خطة لإرسال “120” ألف جندي أمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، في ظل التوتر مع إيران وتصاعد التهديدات.

ووصف ترامب التقارير التي تحدثت عن ذلك بأنها “زائفة”، مشددا على أنه لن يفعل ذلك الآن، “ونأمل ألا نضطر للتخطيط لذلك (..)، وإذا فعلنا سنرسل عددا أكبر من ذلك”، وفق قوله.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نشرت تقريرا قالت فيه إن “المسؤولين الأمريكيين يناقشون خطة عسكرية، لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي للشرق الأوسط، للتصدي لأي هجوم أو تعجيل لحيازة أسلحة نووية من جانب إيران”.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إننا “لا نسعى لحرب مع إيران، ولكن سنرد بالشكل المناسب، إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم”.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أننا “بحثنا الوضع في الشرق الأوسط وخاصة ما تقوم به إيران”، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات عليها.