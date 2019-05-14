ليبيا
ليبيا
الهدهد

ابن زايد أرسل قوات إضافة من جنوده إلى ليبيا.. قناصة وخبراء استطلاع واستخبارات

كتب خاص "وطن"
0

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة، عما يجري على الساحة الليبية التي تشهد معارك ضارية على تخوم طرابلس.

وقال المغرد القطري “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن معلومات مؤكدة وصلته أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أرسل خلال الساعات “48” الماضية جنودا إضافيين إلى ليبيا من أصحاب الخبرة في سلاح الاشارة والاستطلاع والاستخبارات العسكرية والقناصة كذلك”.

ولفت بوغانم إلى أن حالة من التذمر والحزن الكبيرين ساد أسرد الجنود الذين أرسلهم ابن زايد إلى ليبيا، مختتماً تغريدته بـ”والله على مااقول شهيد”.

وكان مصدر عسكري ليبي كشف مؤخرا عن أن طائرتين قادمتين من العاصمة الإماراتية أبوظبي هبطتا في مطار بنينة بمدينة بنغازي التي تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد ، شرقي ليبيا.

وأكد المصدر لوسائل إعلام محلية أن الطائرتين كانتا تحملان ضباطاً إماراتيين مختصين في تسيير طائرات بلا طيار، دون تفاصيل أخرى.

وأظهرت صور ملتقطة عبر تطبيق “خرائط جوجل” مسار طائرتي الشحن اللتين تحركتا من أبوظبي باتجاه بنغازي، في حين تعذّر الحصول على معلومات حول موعد تحركهما.

ويتزامن وصول الطائرتين مع عملية عسكرية تشنها قوات حفتر في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وتقدمت قوات اللواء المتقاعد صوب العاصمة فيما سماها عملية “تحرير طرابلس”، ودفع بتعزيزات عسكرية ضخمة، في الوقت الذي أعلنت السلطات الليبية استنفاراً عاماً.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مليارات السعودية والإمارات ذهبت هباء منثورا.. فرنسا تبيع حفتر بعد فشله الذريع وبيان…

الهدهد

“مشايخ حفتر” يجيزون الافطار في نهار رمضان لأجل الجهاد في سبيل الله وفتح…

الهدهد

دبلوماسي إماراتي يفضح حكومة بلاده ويكشف حجم الدعم المقدم لـ”حفتر” مناصفة…

الهدهد

حفتر يدعو قواته للقتال بشراسة في رمضان ويوجه لهم هذه التعليمات الغريبة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.