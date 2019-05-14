ابن زايد أرسل قوات إضافة من جنوده إلى ليبيا.. قناصة وخبراء استطلاع واستخبارات

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة، عما يجري على الساحة الليبية التي تشهد معارك ضارية على تخوم طرابلس.

وقال المغرد القطري “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن معلومات مؤكدة وصلته أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أرسل خلال الساعات “48” الماضية جنودا إضافيين إلى ليبيا من أصحاب الخبرة في سلاح الاشارة والاستطلاع والاستخبارات العسكرية والقناصة كذلك”.

معلومه مؤكده 100%

محمد بن زايد ارسل قوات اضافيه

من جنود الامارات الى ليبيا

خلال 48 ساعه الماضيه ومن اصحاب

التخصصات التاليه

القناصه وسلاح الاشاره والاستطلاع

والاستخبارات العسكريه

وسط تذمر وحزن كبير من قبل اسرهم

والله على مااقول شهيد#عملية_بركان_الغضب — بوغانم (@hassanalishaq73) ١٣ مايو ٢٠١٩

ولفت بوغانم إلى أن حالة من التذمر والحزن الكبيرين ساد أسرد الجنود الذين أرسلهم ابن زايد إلى ليبيا، مختتماً تغريدته بـ”والله على مااقول شهيد”.



وكان مصدر عسكري ليبي كشف مؤخرا عن أن طائرتين قادمتين من العاصمة الإماراتية أبوظبي هبطتا في مطار بنينة بمدينة بنغازي التي تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شرقي ليبيا.

وأكد المصدر لوسائل إعلام محلية أن الطائرتين كانتا تحملان ضباطاً إماراتيين مختصين في تسيير طائرات بلا طيار، دون تفاصيل أخرى.

وأظهرت صور ملتقطة عبر تطبيق “خرائط جوجل” مسار طائرتي الشحن اللتين تحركتا من أبوظبي باتجاه بنغازي، في حين تعذّر الحصول على معلومات حول موعد تحركهما.

ويتزامن وصول الطائرتين مع عملية عسكرية تشنها قوات حفتر في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وتقدمت قوات اللواء المتقاعد صوب العاصمة فيما سماها عملية “تحرير طرابلس”، ودفع بتعزيزات عسكرية ضخمة، في الوقت الذي أعلنت السلطات الليبية استنفاراً عاماً.