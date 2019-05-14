إعلامي فلسطيني ساخرا: السعودية سترد على إيران بضربات موجعة عبر المزيد من “أفلام الكارتون” الخارقة

علق الإعلامي الفلسطيني نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة “وطن” على تطور الأحداث الأخيرة بمنطقة الخليج وتسارعها المقلق عقب استهداف سفن تجارية بميناء الفجيرة الإماراتي أول أمس، واليوم قصف الحوثي لمنشآت نفطية في الرياض.
“المهداوي” وفي تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) سخر من رد الفعل السعودي على هجمات الحوثي بقوله:”إلى المزاودين على حكام مزرعة آل سعود بأنهم لم يردوا على الإعتداء على سفنهم ومنشآتهم النفطية، للتذكير هذا الفيلم الدعائي سبق الاعتداء الحوثي أو الإيراني بأشهر طويلة.”
وتابع في تغريدته التي أرفق بها الفيلم الكرتوني السعودي المثير للجدل والذي انتشر قبل أشهر مصورا جيش السعودية بقيادة محمد بن سلمان يغزو إيران:”وسيتلقى ملالي طهران المزيد من الضربات الموجعة بأفلام كارتون خارقة بإشراف هيئة الترفيه”
وتسارعت الأحداث الأمنية بمنطقة الخليج، خلال الساعات الماضية؛ حيث أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن استهداف محطتين لضخ النفط تابعتين لشركة “أرامكو” لهجمات بواسطة طائرات مسيرة ملغومة.
وقبل ذلك، أعلنت الإمارات، الأحد، أن 4 سفن تجارية من جنسيات مختلفة تعرضت “لعمليات تخريبية” قرب إمارة الفجيرة في المياه الاقتصادية الإماراتية. وفي وقت لاحق كشفت السعودية أن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا ضمن تلك السفن الأربع.
وتأتي تلك التطورات بالتوازي مع إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ومدمرات وأسلحة وصواريخ هجومية وقاذفات قنابل إلى منطقة الشرق الأوسط وسط مخاوف من اندلاع حرب مع إيران.
من جانبه قال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” لقناة “الحرة”، اليوم الثلاثاء، إن المعلومات تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران وراء “عمليات تخريب” تستهدف قطاع النفط الخليجي.
وتعرضت محطتي ضخ لخط الأنابيب “شرق — غرب” الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية، إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات دون طيار في وقت سابق، اليوم الثلاثاء. وذلك بحسب قناة “الحرة”.
وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن الهجوم الذي وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، نفذته طائرات درون مفخخة، ونجم عنه حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.
مع امتلاكها لاحدث الاسلحة لم تستطع السعودية ان تفعل شيئا مع الحوثيين، فماذا ستفعل مع ايران!
رد السعودية المزلزل سيكون عبر سلاح السعودية النووي تركي ال الشيخ، عن طريق إقامة المزيد من حفلات التعري والتعريص، وكذلك عبر عروض ازياء فرنسية وايطالية وسرلنكية، تليق بالشعب السعودي.
يريد الاغبياء والحمقي مواجهة ايران بجيش سني وهم من اباد السنه في العراق وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي كل الدول الاسلامية وبالنسبة للداخل فقد حولو دولهم الي مجموعة من الرعاع والعاطلين سجنو علمائهم وبناتهم وابنائهم ولم يتركو بيتا واحدا بلا سجين او معدم او منشور بمنشار اما علي مستوي الجيش فالولاء مقدم علي الكفاءة مما خلق جيشا ضعيفا عديم الخبرة لا يستطيع مواجهه عصابات حوثية فمابالكم بدول فحينما كانت ايران تبني منظمات وعصائب وتسلح الشيعة في كل مكان كان الحمقي يجرمون شعوبهم وجيرانهم ويبيدون السنه تحت ذريعة الاخوان والقاعده وداعش وماعش …ذوقو ايها الحمقي ما صنعتوه بانفسكم فانتم مجموعة اغبياء . تستحقون ما انتم فيه .